بدء محاكمة متهمي”أنصار بيت المقدس” وسط إجراءات أمنية مُشددة

أودع متهمو تنظيم المقدس داخل قفص المتهمين الزجاجى ، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تمهيدًا لبدء ثانى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بتهمة إرتكاب جرائم إرهابية عديدة، تضمنت اغتيالات لضباط وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتزامنًا مع ذلك، سادت حالة من الإستنفار الأمنى المحكم بكافة الأرجاء المؤدية إلى مقر المحكمة، لا سيما فى موازاة البوابات الرئيسية لمعهد الأمناء، والتى شهدت اجراءات أمنية مشددة ، تمثلت فى حرص قوات الأمن على التحرى بشكلٍ دقيق من هوية الوافدين الى المحكمة.

كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين إرتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.