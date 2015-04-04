الأردن: معبر جابر الحدودى مع سوريا سيظل مغلقا لحين استقرار الأوضاع

اكد وزير الداخلية الاردنى حسين المجالى، أن معبر جابر الحدودى الاستراتيجى مع سوريا "سيظل مغلقا لحين استقرار الأوضاع" فى المنطقة.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية عن وزير الداخلية قوله اثناء تفقده المركز الحدودى أمس الجمعة ان "مركز حدود جابر سيبقى مغلقا لحين استقرار الوضع فى مركز حدود نصيب السورى والمناطق التابعة له".

واشارت الوكالة الى ادخال شاحنات اردنية كانت عالقة بين جانبى الحدود الاردنية السورية، واوضحت ان "اى من السائقين المتواجدين فى المنطقة لم يتعرض لاى اذى باستثناء سائق باص سورى الجنسية اصيب فى منطقة نصيب قبل يومين وادخل الى مستشفى المفرق الحكومى (70 كلم شمال عمان) ووافته المنية ظهر الجمعة".

وأعلنت السلطات الاردنية الاربعاء اغلاق المعبر المعروف لديها باسم جابر "بشكل موقت" بعد سيطرة مجموعات من المعارضة السورية وجبهة النصرة (ذراع القاعدة فى سوريا) على معبر نصيب الواقع فى الجهة المقابلة فى محافظة درعا (جنوب سوريا) بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام السورى.

وقدر مدير المنطقة الحرة الاردنية السورية خالد الرحاحلة الخسائر الاجمالية للمنطقة الحرة باكثر من 100 مليون دولار بعد نهب معظم مستودعاتها.

واعلنت نقابة الشاحنات المبردة فى لبنان الجمعة ان اكثر من ثلاثين شاحنة نقل وتبريد لبنانية محتجزة مع سائقيها على الحدود السورية الاردنية منذ 48 ساعة نتيجة اقفال الاردن للمعبر.

وكان مدير المرصد السورى لحقوق الانسان رامى عبد الرحمن اكد لوكالة فرانس برس الجمعة ان "نحو 300 سيارة (مدنية) وشاحنة محتجزة فى المنطقة الحرة الفاصلة بين المعبرين، وتعرض معظمها بالاضافة الى المستودعات الموجودة للسرقة والنهب".