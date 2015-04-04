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حريق هائل بمخزن وحدة الكلى بمستشفى "قصر العينى".. ولا خسائر بشرية

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حريق هائل بمخزن وحدة الكلى بمستشفى "قصر العينى".. ولا خسائر بشرية حريق هائل بمخزن وحدة الكلى بمستشفى "قصر العينى".. ولا خسائر بشرية
نشب حريق هائل بالمخزن القديم لوحدة "الكلى والديلزه" بمستشفى قصر العينى القديم، حيث هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق فى محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وأكد شهود عيان من داخل المستشفى أن الحريق اندلع أمام السويتش حوالى الساعة الخامسة من صباح اليوم، السبت، وأن أسبابه والخسائر المادية الناتجة عنه غير معلومة حتى الآن.

على الفور هرعت 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث نجحت فى السيطرة على النيران ومنع امتدادها.


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