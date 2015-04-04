ضبط 320 قطعة سلاح و15 طنا بانجو فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

أسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 155 قطعة سلاح نارى عبارة عن 29 بندقية آلية و51 بندقية خرطوش و9 طبنجات و66 فرد محلى الصنع و1076 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط 158 قطعة سلاح أبيض وضبط (6) ورش لتصنيع الأسلحة النارية.

وتمكنت الحملات من ضبط 240 متهما فى قضية مخدرات وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 15 طنا، 720000 شجيرة وكمية من مخدر الحشيش وزنت 15,221 كيلو وكمية من مخدر الهيروين وزنت 3,815 كيلو وكمية من مخدر الأفيون وزنت 525 شجيرة، وكمية من البذور وزنت 1 كيلو جرام و19856 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ضموا 17 متهما ارتكبوا 34 حادث سرقة متنوعة وضبط (3) هاربين من السجون العمومية، و(54) متهما هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و(6) مراقبين هاربين وضبط 6 متهمين من المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وبحوزتهم فرد محلى الصنع، و6 قطع سلاح أبيض وضبط 757 دراجة بخارية مخالفة وضبط 6 سيارات مُبلغ بسرقتها.

الأمن العام يضبط 323 قطعة سلاح و201 تاجر مخدرات و5 تشكيلات عصابية

>