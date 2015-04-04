ضبط 40 محكوما عليهم و266 مخالفة مرورية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم السبت، فى بيان أمنى لها عن ضبط 40 محكوما عليهم، و266 مخالفه مرورية متنوعة، وتحرير 64 إزالة مخالفة إدارية فورية، 2 محضر إشغال طريق، 2 محضر بائع متجول، قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 2 قضية عدم حمل شهادة صحية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد، عقب تقنين الإجراءات من ضبط "أحمد ى م"، مقيم العريش من ذوى المعلومات الجنائية والسابق اتهامه فى 4 قضايا "سرق - ضرب – سكر" وبحوزته 7 قطع لجوهر الحشيش تزن حوالى 40 جراما و8 أقراص عقار الترامادول وسلاح أبيض عبارة عن مطواة ومبلغ مالى.

وضبط "رمضان أ س أ"، حال إخفائه كمية من نبات البانجو تزن حوالى 20 جراما و8 أقراص عقار الترامادول داخل بعض الأطعمة أثناء زيارته المحكوم عليه "هانى ح ع أ" المحجوز على ذمة ترحيله تنفيذ الحكم عليه فى 10 قضايا.