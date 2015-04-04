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قبائل يمنية تتقدم للمكلا لمطاردة "تنظيم القاعدة"

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قبائل يمنية تتقدم للمكلا لمطاردة "تنظيم القاعدة" قبائل يمنية تتقدم للمكلا لمطاردة "تنظيم القاعدة"
سيطرت قوة مسلحة تابعة لحلف قبائل حضرموت جنوب شرق اليمن على مدينة الشحر ومطار الريان وتمركزت فى معسكر تابع للجيش وأقامت نقاط تفتيش بعد انسحاب وحدات الجيش منها.

وأوضح مسئول محلى فى المدينة أن قوات القبائل قامت بتأمين المؤسسات الحكومية وأن هناك قوة تابعة لهم فى طريقها إلى مدينة المكلا عاصمة المحافظة لطرد عناصر القاعدة منها الذين سيطروا على المكلا وهربت قوات الجيش من مواجهتهم.

وأكدت أنباء أن قوات القبائل تمكنت من السيطرة على اللواء 27 ميكانيكى فى المكلا وهى فى طريقها الى العاصمة لقتال عناصر القاعدة.
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