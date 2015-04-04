صحيفة: "جند الخلافة" تعد لعمليات إرهابية فى الجزائر

كشفت جماعة "جند الخلافة فى أرض الجزائر" الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام أن التنسيق جار بين الجماعات المبايعة لـ "داعش" فى شمال إفريقيا للاتفاق فيما بينها على تنفيذ عمليات إرهابية فى تونس والجزائر ردا على مقتل الإرهابى "أبو صخر" الذى كان المنسق الرئيسى بين هذه الجماعات.

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية اليوم السبت عن الجماعة فى تغريدات نشرتها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قولها إن الإرهابى "أبو صخر" الذى تم القضاء عليها قبل أيام فى عملية أمنية بمنطقة سيدى يعيش بولاية قفصة على الحدود التونسية الجزائرية، كان يقوم بدور المنسق بين الجماعات المسلحة الموالية لتنظيم داعش فى ليبيا وكتيبة "عقبة بن نافع" فى تونس و"جند الخلافة فى أرض الجزائر".

حيث كان من المنتظر أن يتم تنصيبه رسميا من قبل أمير الدولة الإسلامية "داعش" أبو بكر البغدادى وذلك من أجل التنسيق أكثر بين المسلحين فى المنطقة وتوسيع نشاطهم الإرهابى فى شمال إفريقيا.

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