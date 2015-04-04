أخصائية تغذية: سمنة البطن قد تتسبب فى الموت المفاجئ

السمنة الموضعية مشكلة

سمنة البطن أسوأ أنواع السمنة الموضعية

نصائح للتخلص من سمنة البطن

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السمنة مشكلة يعانى منها الكثيرون، ويسعون للتخلص منها بشتى الطرق وذلك للحصول على جسم رشيق.>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن السمنة مشكلة مزمنة يعانى منها الكثيرون، ولكن فى حالة الإصابة بالسمنة الموضعية فى بعض أماكن الجسم، كالبطن والأرداف والذراع فيكون التخلص منها أصعب بكثير.>وتتابع د.علا، أن سمنة البطن من أسوأ أنواع السمنة الموضعية، وقد تتسبب فى الإصابة بالموت المفاجئ وأمراض القلب والجلطات، نتيجة ضغط البطن على القلب فيتسبب فى الإصابة بجلطات فى القلب، وجلطات فى المخ أو سكتة دماغية نتيجة لارتفاع ضغط الدم.>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح التى تساعد على التخلص من سمنة البطن، ومنها:>1- الإكثار من تناول الماء، فينصح بتناول 2 لتر مياه يوميًا.>2- ممارسة الرياضة بشكل منتظم ثلاث مرات فى الأسبوع.>3- تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.>4- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف.>5- الإكثار من تناول البروتينات كاللحوم والفول والعدس ولكن المشوى أو المسلوق.>6- عند الاستيقاظ من النوم ينصح بتناول كوب من الماء الدافئ المضاف إليه عصير نصف ليمونة.

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