لماذا سيكون صعبا على بايرن هزيمة دورتموند؟ 10 إجابات

يبتعد بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني عن بروسيا دورتموند بـ31 نقطة قبل مواجهتهما غدا السبت، إلا أن المباراة لاتزال تحتفظ بإثارتها.

يقول جوسيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ: "دورتموند لايزال فريقا قويا رغم ابتعاده عن الصدارة، ستكون المباراة قوية".

بايرن كالعادة يتصدر الدوري برصيد 64 نقطة، فيما يأتي دورتموند عاشرا برصيد 33 نقطة في واحد من أسوأ مواسمه مع يورجن كلوب.

ويخسر فريق جوارديولا جناحيه آريين روبن وفرانك ريبري في المباراة للإصابة، وهو ما دفع الأسطورة فرانز بيكنباور للتصريح بأن بايرن سيعاني كثيرا أمام دورتموند.

عن ذلك يقول كلوب: "لا نقف على قدم المساواة مع بايرن حاليا، ولكن الفرصة مازالت متاحة لدينا للفوز بالمباراة، رغم أن الوضع الآن يختلف كثيرا عن السنوات الماضية..هناك فارق كبير حقا في النقاط بيننا وبينهم الآن".

وتابع "رغم غياب روبن وربيري وألابا، إلا أن بايرن مازال يمتلك هجوما قويا بقيادة توماس مولر وماريو جوتزه وروبرت ليفاندوفسكي، والأسوأ من ذلك أنني سمعت أن فيليب لام سوف يشارك في المباراة منذ البداية".

أما جوارديولا الذي صرح بأنه لا يرى نفسه الأفضل في العالم، فيعتقد أن شهر أبريل هو الأصعب له مع بايرن.

ويقول بيب: "أمر بأصعب مرحلة في رحلتي مع بايرن، فالشهور المقبلة بمثابة تحد بالنسبة لي".

ويقدم FilGoal.com 10 حقائق تزيد من إثارة المباراة التي لا تُفوت:

- بايرن ميونيخ لم يخسر 36 مباراة من أخر 38 خارج ملعبهم في الدوري الألماني.

- بايرن سجل 3 أهداف على الأقل في أخر 3 مواجهات في الدوري الألماني.

- دورتموند لم يخسر أخر 7 مباريات في الدوري.

- بايرن (363) ودورتموند (336) هما أكثر فريقين سددا على المرمى في مباريات الدوري.

- الفريقان تناوبا على الفوز في الـ7 مباريات الأخيرة في كل البطولات، إذا استمر التناوب بينهما فالدور على دورتموند للفوز.

- دورتموند لم يفز في أخر 6 مباريات لعبها يوم السبت منها 3 هزائم، في حين خسر بايرن مرة واحدة في أخر 19 مباراة لعبها يوم السبت، وكانت من دورتموند بنتيجة 3-0 في 12 أبريل 2014.

- دورتموند جمع 18 نقطة في الدوري من 9 مباريات في 2015، وهو أعلى بثلاث نقاط من الرصيد الذي جمعه في النصف الأول من الموسم .. وأقل بنقطة واحدة مما جمعه بايرن في 2015.

- بايرن يلعب مباراته رقم 61 في الدوري الألماني تحت قيادة جوارديولا، وفي حال الفوز سيكون رقم 50 مع بيب الذي سيكون حقق بذلك رقما تاريخيا.

- بايرن خسر من مونشنجلادباخ 2-0 في الجولة السابقة وهو صاحب أفضل دفاع بين فرق البوندزليجا في 2015.

- دورتموند ثاني أفضل دفاع بين فرق البوندزليجا في 2015، استقبل 7 أهداف فقط.