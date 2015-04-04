دربي الشمس - 5 أسباب لمتابعة قمة روما ونابولي

ما الذي قد يدفعك للاستيقاظ مبكرا في يوم بلا عمل؟ نعم أنها كرة القدم وأنه دربي الشمس بين روما ونابولي.

نابولي يحل ضيفا على روما ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما يستضيف في الـ12:30 ظهرا في قمة الجولة الـ29 من الدوري.

ويستعرض FilGoal.com أبرز أسباب تجعلك تستيقظ مبكرا لمشاهدة قمة روما ونابولي.

1) دربي الشمس

عُرفت قمة روما ونابولي بدربي " del Sole" دربي الشمس الإيطالي.

الدربي يمثل صراع مناطق إيطاليا جغرافيا، بدأ منذ 1929 واشتعل تنافسيا في منتصف التسعينات.

روما يمثل نادي منتصف إيطاليا بينما يأتي نابولي نادي الجنوب، دربي تنافسي من قلب إيطاليا جاءت نتائجه دائما متوازنه.

روما فاز في 46 مباراة بينما انتصر أبناء الجنوب نابولي بـ44 مواجهة، وحكم التعادل 47 لقاء.

فهل يحقق نابولي الفوز الـ45 أم الذئاب جاهزة للمعركة؟

2) الثأر

نابولي أطاح بروما من نصف نهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي لينهي موسم الذئاب بلا بطولة.

روما فاز في الأوليمبيكو 3-2 في ذهاب نصف نهائي مثير، إثارة قلت في لقاء الإياب والسبب نابولي.

نابولي ضرب روما بثلاثية ساحقة ليطيح به من كأس إيطاليا ووضع نفسه في النهائي.

قبل أن يتوج نابولي بلقب كأس إيطاليا بعد الفوز على فيورنتينا 3-1 ويخرج روما من الباب الصغير.

نابولي عاد من جديد لمنصات التتويج بعد التتويج بالسوبر الإيطالي على حساب يوفينتوس.

3) فرق الـ6 نقاط

تنافس مباشر بين الثنائي روما ونابولي على المقاعد الأوروبية هذا الموسم.

يوفينتوس يغرد وحيدا في الصدارة بفارق 14 نقطة عن الثاني روما.

روما في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بينما يأتي نابولي في المركز الخامس برصيد 47 نقطة وبفارق 6 نقاط فقط عن روما.

من أجل التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا يسعى نابولي للفوز لتقليص الفارق مع روما وانتظار سقوط سامبدوريا ولاتسيو.

بينما الفوز يضع ذئاب روما على مقربه لحسم مقعد الوصيف وخصوصا أن المنافس المباشر لاتسيو يمتلك جدول مباريات أصعب.

4) العقدة

طوال تاريخ مواجهات روما ونابولي كان ملعب الأوليمبيكو عقدة على نادي الجنوب.

نابولي فاز مرة وحيدة فقط على روما في ملعبه، نعم انتصار وحيد فقط.

انتصار نابولي الوحيد كان عام 2011 عندما قاد إدينسون كافاني نابولي للفوز بنتيجة 2-0.

روما حقق الانتصار 5 مرات في ملعبه بينما حسم التعادل 3 مواجهات فقط.

الموسم الماضي فاز روما 2-0 على ملعبه قبل أن يفوز نابولي إيابا بنتيجة 1-0.

في ذهاب الموسم الحالي فاز نابولي على أرضه 2-0 والفضل لجونزالو إيجواين وكاليخون.

فهل تستمر عقدة الأوليمبكو أم نابولي يفك العقدة؟

5) فيورنتينا

المستفيد الأكبر من المباراة سيكون منافسو نابولي وروما على المقاعد الأوروبية.

لاتسيو وسامبدوريا وفيورنتينا، ثلاث فرق تترقب موقعة دربي الشمس.

نسور لاتسيو تبعد عن روما بفارق نقطة واحدة لصالح الذئاب ويواجه كالياري خارج الديار.

سامبدوريا بـ48 نقطة يواجه فيورنتينا صاحب الـ46 نقطة وهنا إثارة إيطاليا.

فوز روما وفوز فيورنتينا = تخطي الفيولا لنابولي وسامبدوريا واحتلال المركز الرابع.

فوز نابولي وفوز سامبدوريا = يشعل المنافسة بالكامل على مقاعد دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

ومن هنا تأتي أهمية دربي الشمس وأهمية الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.