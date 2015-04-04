بالصور.. مدير"إمبابة الثانوية": الأهالى يتعمدون إلقاء القمامة فوق المدرسة

قال محمد على، مدير مدرسة إمبابة الصناعية الثانوية بنين: إنه تم صرف 9 ملايين و200 ألف جنيه تقريبا لإصلاح المدرسة بالكامل، مشيرا إلى أن الأهالى المحيطين بأسوار المدرسة استغلوا قرب نوافذها الشديد منها ليلقوا بقمامتهم، وتتحمل المدرسة أسبوعيا 500 جنيه ثمن نقل القمامة إلى الأماكن المخصصة لها.

وأضاف محمد على، مدير المدرسة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تحدث مع الأهالى بشكل شخصى ونبههم بخطورة إلقاء القمامة فى هذه الأماكن، خاصة وأن النيران اشتعلت أكثر من مرة فى تجمعات القمامة الملقاة بالفناء الخلفى وأسطح مبانى المدرسة، مما عرض الطلاب والعاملين بالمدرسة إلى الخطر، مشيرا إلى أنه أخطر الحى ووزارة البيئة بالوضع وفى انتظار إجراءات صارمة لحل الأزمة.

وملأت أكياس القمامة أسطح مبانى مدرسة إمبابة الصناعية الثانوية بنين، وعلى الرغم من الأموال التى انفقتها إدارة المدرسة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلا أن الأهالى يصرون على عودتها كما كانت عليه فى السابق، فمنذ ما يقرب من 3 سنوات شهدت المدرسة حملة إصلاحات شملت دورات المياه والأبواب ومداخل الأقسام والفناء الكبير والخلفى لها، بالإضافة إلى الفصول وبعض الورش.

وقال مدرسون: لم تستمر ثورة نظافة المدرسة وتطويرها طويلاً، و"عادت ريما لعادتها القديمة"، واستغل بعض أهالى شارع "مدرسة الصنايع" قرب الفناء الخلفى وبعض أسطح الورش المبانى بها منهم، حيث يلقون يوميا بأكياس القمامة وبقايا الأطعمة، ولم تفلح محاولات مدير المدرسة فى تنظيفها بالكامل، فيوميا يأتى "لودر" صغير لحمل القمامة إلى الخارج لنقلها بسيارة تستأجرها إدارة المدرسة لإلقائها فى الأماكن المخصصة لذلك، ثم تعود القمامة من جديد لتسكن أماكنها التى اعتادت عليها من سنوات.



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القمامة فوق أسطح مبانى مدرسة إمبابة الصناعية



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تجمعات القمامة فوق أسطح المدارس



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قرب المبانى السكنية من أسطح مبانى المدرسة أدى لتراكم أكياس القمامة

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