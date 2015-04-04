اكتئاب الحمل وطرق التخلص منه

اكتئاب الحمل من أشهر الأعراض والاضطرابات التى تطرأ على المرأة أثناء فترة الحمل، وهى تعد من أصعب التجارب التى تمر بها، وقد تعرض صحتها وصحة جنينها للخطر.

هل أنتِ مصابة باكتئاب الحمل أم هو مجرد انزعاج؟

> فى هذا السياق، تشير الدكتورة صفاء عبد القادر استشارى الطب النفسى، أن الحمل يصاحبه حدوث اختلال فى هرمونات جسم المرأة، مما يجعلها أكثر إحساسا بالانزعاج والعصبية، ولكن هذا لا يعنى أنها مصابة باكتئاب الحمل.

تعرفى على أعراض اكتئاب الحمل

> وتقدم استشارى الطب النفسى، أعراض الاكتئاب عند المرأة أثناء فترة الحمل، ومنها:

>1- العصبية.

>2- سرعة الانفعال.

>3- التوتر.

>4- عدم أخذ القسط الكافى من النوم.

>5- الشعور بالإرهاق والتعب باستمرار.

>6- الهروب من المسئولية.

>7- كبت المشاعر والأحاسيس.

>8- عدم الشعور بالسعادة من أشياء كانت تشعرك بالسعادة فى الماضى.

>9- عدم الرغبة فى تناول الطعام.

>10- البكاء بطريقة مستمرة.

>11- عدم الرغبة فى تواجد الجنين والرغبة فى التخلص منه.

>12- عدم الاهتمام بالنفس.

أسباب الإصابة باكتئاب الحمل

>وتشير استشارى الطب النفسى، أن هناك بعض الأسباب التى تتسبب فى إصابة المرأة باكتئاب الحمل، ومنها:

>1- عدم الرغبة فى الحمل فى هذا الوقت.

>2- أن تكون غير مؤهلة نفسيا ومعنويا ومادية للحمل فى هذا التوقيت.

>3- إذا كانت الزوجة تخطط للانفصال عن زوجها.

>4- كثرة الخلافات الزوجية.

>5- عدم شعور الزوجة بالأمان.

طرق التخلص من اكتئاب الحمل

>وتقدم د.صفاء، بعض النصائح للتغلب على أعراض الاكتئاب عند المرأة أثناء فترة الحمل:

>1- كثرة التنزه والجلوس مع الأقارب والصديقات التى تشعر معهم المرأة بالسعادة.

>2- ممارسة الرياضة المناسبة أثناء تلك الفترة تحت إشراف الطبيب.

>3- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، والخضراوات والفواكه.

>4- عدم الإكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.

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