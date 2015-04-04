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أخصائى: الإفرازات الشمعية تحمى الأذن من الحشرات والأتربة

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أخصائى: الإفرازات الشمعية تحمى الأذن من الحشرات والأتربة أخصائى: الإفرازات الشمعية تحمى الأذن من الحشرات والأتربة
شمع الأذن من الأشياء الهامة والضرورية جدا للحفاظ على صحة الأذن وحمايتها من التعرض للتلوث.

وقال الدكتور يحيى مصطفى النجار طبيب أخصائى بمستشفيات حلوان، إن شمع الأذن هو الإفرازات الشمعية التى يتم إنتاجها من خلال غدة متواجدة بالقناة الخارجية للأذن.

وظيفة شمع الأذن


>وأضاف النجار: "يقوم الشمع بترطيب الجلد المبطن للأذن من خلال منع دخول الأشياء الخارجية داخل الأذن مثل الأتربة، الحشرات، لأن رائحته كريهة بالنسبة لها".

الشعور بالألم نتيجة شمع الأذن


>وأشار إلى أن بعض الأشخاص يشتكون من انسداد بالأذن، نتيجة تراكم الإفرازات الشمعية بها، وهو ما يؤدى لضعف السمع، وكذلك الشعور ببعض الألم والحكة، وذلك يرجع لعدة أسباب ومنها:
>1)طبيعة أذن الشخص لديها قابلية لإنتاج إفرازات شمعية.
>2)ضيق قنوات السمع.
>3)محاولة تنظيفها بأعواد الأذن مما ينتج عنه تكديس الشمع داخل الأذن وبالتالى الشعور بالألم .

الوسائل الصحية للتخلص من شمع الأذن الزائد


>وينصح الطبيب بأنه لا يجب التخلص من الإفرازات الشمعية الزائدة إلا بالوسائل الصحية من خلال الشفط أو غسل الأذن وبواسطة الطبيب.

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