أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. الشعراء العرب يلتقون فى مكتبة الإسكندرية

Google+ Print
اليوم.. الشعراء العرب يلتقون فى مكتبة الإسكندرية اليوم.. الشعراء العرب يلتقون فى مكتبة الإسكندرية
خصص معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب اليوم السبت العاشر من أيام المعرض للشعر، حيث يلتقى جمهور المعرض فى الخامسة مساءً مع أمسية شعرية عربية تضم 15 شاعرًا من 10 دول عربية، وهم: أحمد الحاج (فلسطين)، أحمد الكلبانى (عمان)، أيمن صادق ()، بنت الأرز (لبنان)، زياد العزاوى (العراق)، زينات أبو شاويش (فلسطين)، زهران القاسمى (عمان)، سالم العبيرى ()، سمر علوش (سوريا)، عذاب الركابى (العراق)، وليد علاء الدين (مصر)، ويقدمها الشاعر فؤاد طمان.

وفى الثامنة مساء يلتقى جمهور المعرض أيضًا مع أمسية شعرية لبنانية تقدمها الشاعرة اللبنانية بنت الأرز ويصاحبها عرض فنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم