اليوم.. الشعراء العرب يلتقون فى مكتبة الإسكندرية

خصص معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب اليوم السبت العاشر من أيام المعرض للشعر، حيث يلتقى جمهور المعرض فى الخامسة مساءً مع أمسية شعرية عربية تضم 15 شاعرًا من 10 دول عربية، وهم: أحمد الحاج (فلسطين)، أحمد الكلبانى (عمان)، أيمن صادق ( مصر )، بنت الأرز (لبنان)، زياد العزاوى (العراق)، زينات أبو شاويش (فلسطين)، زهران القاسمى (عمان)، سالم العبيرى ( السعودية )، سمر علوش (سوريا)، عذاب الركابى (العراق)، وليد علاء الدين (مصر)، ويقدمها الشاعر فؤاد طمان.

وفى الثامنة مساء يلتقى جمهور المعرض أيضًا مع أمسية شعرية لبنانية تقدمها الشاعرة اللبنانية بنت الأرز ويصاحبها عرض فنى.