الإسماعيلية تستعد لشم النسيم بتكثيف الرقابة على المحلات وتأمين الشواطئ

أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية فى تصريحات صحفية أن الفترة الحالية التى تمر بها البلاد تحتاج منا جميعا إلى بذل المزيد من الجهد ومضاعفة حجم العمل وتضافر كل الجهود من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء، مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمام بتكثيف أعمال التواجد الأمنى وتأمين وحماية جميع المؤسسات والمنشآت التابعة للدولة والأماكن الحيوية خاصة مع الاستعدادات للاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية خلال تلك الفترة ووضع خطة تنفيذية لبرامج العمل والاستعدادات بمديريات التموين والتجارة، مؤكدا ضرورة تكثيف الرقابة التموينية والصحية على جميع منافذ بيع الأغذية والمشروبات والأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والمرور وتأمين جميع الشواطئ والأندية وتكثيف تواجد سيارات ونقاط الإسعاف الثابتة والمتحركة بجميع مناطق المتنزهات ومناطق الحدائق والشواطئ، وتكثيف أعمال غرف العمليات الرئيسية والفرعية وغرفة إدارة الأزمات وعلى الجميع العمل على الحفاظ على الهدوء والاستقرار فى الشارع الإسماعيلى.

وطالب المحافظ بمضاعفة حجم العمل وكل الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية ومشاركة جميع المواطنين بمختلف انتمائهم وطوائفهم فى بناء البلد وتحقيق التنمية الشاملة من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين على السواء والمساهمة الحقيقية والفعالة فى بناء مصر الجديدة.