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مصدر أمنى: عبوة بدائية الصنع وراء "انفجار فاقوس".. والتحفظ على 4 أشخاص

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مصدر أمنى: عبوة بدائية الصنع وراء "انفجار فاقوس".. والتحفظ على 4 أشخاص مصدر أمنى: عبوة بدائية الصنع وراء "انفجار فاقوس".. والتحفظ على 4 أشخاص
تحفظت أجهزة الأمن بقسم شرطة فاقوس بالشرقية، منذ قليل، على 4 أشخاص يستقلون دراجات بخارية، للاشتباه فى تورطهم فى الانفجار بالقرب من كوبرى الوحدة بمدينة فاقوس، فجر اليوم السبت.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد سماع دوى انفجار بمحيط كوبرى الوحدة بمدينة فاقوس، وتم إخطار خبراء المفرقعات بقسم الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، لفحص البلاغ، فيما توجه ضباط الشرطة لمكان الواقعة.

وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن الانفجار ناتج عن عبوة بدائية الصنع، وأسفر عن تهشم الباب الأمامى لمعرض سيارات، وحدوث حفرة عمقها 20×40 سم أمام المعرض.

- سماع دوى انفجار بالقرب من كوبرى الوحدة بمدينة فاقوس فى الشرقية

- تهشم الباب الأمامى لـ"معرض سيارات" بانفجار فاقوس فى الشرقية
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