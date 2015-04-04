وزير الرى: طرح 220 ألف فدان للمستثمرين بعد غد

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إنه سيجرى عقد مؤتمر موسع بعد غد للإعلان عن تفاصيل طرح 220 ألف فدان فى منطقة غرب كوم أمبو بأسوان للمستثمرين لإقامة مشروع زراعى صناعى وسكنى متكامل يوفر 300 ألف فرصة عمل، ضمن مشروع «المليون فدان»، إضافة لأكبر شبكة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية على مساحة 1000 فدان.

وأضاف «مغازى»، فى تصريحات على هامش جولته فى أسوان أمس بحضور المحافظ اللواء مصطفى يسرى، إن المشروع يمثل أحد المشروعات الواعدة فى أسوان، ومن شأنه أن يساهم فى تغيير الخريطة الزراعية والتنموية للمحافظة والصعيد عموماً، مشيراً إلى أن هذه المساحات جزء من مشروع العالم الكبير الدكتور فاروق الباز لاستصلاح مليون فدان فى منطقة غرب كوم أمبو ضمن ما يطلق عليه «ممر التنمية» ويستهدف التوسع الأفقى العمرانى والزراعى.

وأوضح وزير الرى أنه‏ «تم وضع ضوابط لتشغيل الآبار الجوفية فى مشروع المليون فدان، لضمان السحب الآمن من الخزان الجوفى والرقابة على تشغيل جميع الآبار التى سيتم حفرها بالمشروع من خلال تقنيات التحكم عن بُعد، للكشف عن مخالفات السحب الجائر من المياه الجوفية وضمان استدامة الموارد المائية»، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الشهر الحالى افتتاح أكبر محطتَى رفع فى الدلتا لتحسين حالة الرى والزراعة فى مساحة 500 ألف فدان.