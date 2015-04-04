كيري يطلع وزراء دول مجلس التعاون على اتفاق إيران النووي

أجرى وزير الخارجية الامريكي جون كيري اتصالا جماعيا (كونفرنس كول) بنظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي الست اطلعهم خلاله على الاتفاق الاطاري الذي توصلت اليه مجموعة 1+5 وايران بشأن برنامجها النووي.

وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الامريكية في تصريحات صحفية ان امن دول شركاء الولايات المتحدة في الخليج ذو اهمية قصوى بالنسبة لواشنطن.

واشارت هارف الى ان تلك الدول لديها كثير من الاستفسارات حول الاتفاق ولهذا تحدث وزير الخارجية كيري الى نظرائه الخليجيين. وحول اجتماع كامب ديفيد الذي دعا اليه الرئيس الامريكي باراك اوباما مع قادة دول مجلس التعاون، قالت المسئولة الامريكية انها ليست لديها تفاصيل حتى الآن بشأن ذلك الاجتماع، غير انها اوضحت انه من المرجح ان تتطرق المباحاثات الى العديد من القضايا من بينها اتفاق ايران وسبل مواجهة الانشطة الايرانية لزعزعة الاستقرار في المنطقة وهو الامر الذي لايزال يثير القلق الامريكي.