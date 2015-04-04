فرنسا : اتهام أربعة طلبة بمدرسة عسكرية بالتخطيط للإعتداء على مسجد

ذكر مصدر قضائي فرنسي أن أربعة طلبة بمدرسة عسكرية تابعة لسلاح الجو الفرنسي بالقرب من مدينة جرونبل قد وجه لهم اليوم الجمعة اتهام “الإنضمام لعصابة اجرامية” بعد أن ثبت أنهم يخططون للإعتداء على مسجد ببلدة “مونتليمار” بجنوب شرق فرنسا.

وأضاف المصدر أن الطلبة الأربعة تم وضعهم تحت رقابة قضائية ، وأن التحقيقات ستحدد طبيعة ودوافع العمل الذي كان يخططون له ، وكذلك الأدوات التي كانت بحوزتهم لتنفيذ الإعتداء.

> وذكرت صحيفة “لودوفينيه ليبيريه” المحلية انه يشتبه بأن يكون هؤلاء الطلبة يستعدون لشن هجوم بالمتفجرات على المسجد المشار اليه.

وأكد الكولونيل جون باسكال بروتون بإدارة الاعلام والعلاقات العامة بسلاح الجو الفرنسي أن سلوك هؤلاء الشباب لا يتماشي مع قيم سلاح الجو والمدرسة التي ينتمون لها ، مشيرا الى أنه تم اتخاذ اجراءات لمنعهم من مواصلة الدراسة لحين الإنتهاء من التحقيقات.

جدير بالذكر أنه منذ وقوع هجمات باريس الإرهابية في يناير الماضي ، تزايدت الإعتداءات على المساجد (اطلاق نار وإلقاء قنابل) ، بحسب مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا التابع للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.