د.إيمان السيد تكتب: اضطرابات النوم

يعانى البعض من اضطرابات النوم التى تسبب له الأرق صباحًا والشعور بالتعب، تكاد تكون بعض الاضطرابات لها عواقب غير جيدة ولكن يمكن معالجتها، كما أن هناك بعض الاضطرابات الصحية التى ليس لها ضرر أو خطر على الفرد.

يحتاج كل منا إلى قسط جيد من النوم وذلك وفقًا للمرحلة العمرية فيحتاج الأطفال إلى 16 ساعة يوميًا بينما المراهقون من 8-9 ساعات يوميًا وتتفاوت احتياجات البالغين فى النوم بين 5:10 ساعات حسب احتياجات وعمل الفرد خلال يومه.

وهناك فرق بين اضطرابات النوم الطبيعية والمرضية وقد تكون هناك اضطرابات مؤقتة غير مزمنة لكن الاضطرابات الحادة والمستمرة تعد أولى الدلائل على وجود الاضطراب النفسى فمن اضطرابات النوم الأرق وهو من أكثر اضطرابات النوم انتشارًا المشى أثناء النوم (الباراسومنيا) والحديث أثناء النوم، والفزع الليلى، وتختلف الفروق بين كل منها من شخص لآخر، من حيث حدتها أو وجودها بشكل طبيعى من خلال مدة حدوث الاضطراب واستمراره، ومدى تأثيره على الفرد فى أدائه أو عمله والتوافق النفسى والاجتماعى خلال يومه ومع الآخرين.

وهناك العديد من العوامل التى قد تكون سببا فى حدوث تلك الاضطرابات مثل العمل ليلاً أو تناول الكافين أو الكحوليات والتدخين وتأثير النيكوتين المنبه، وكذلك العوامل النفسية التى لها دور كبير فى حدوث اضطرابات النوم مثل الضغوط النفسية والتعرض للمشكلات والتوتر والإرهاق وعدم تنظيم مواعيد النوم يوميًا أو تناول الأطعمة والمشروبات التى لها تأثير قوى على نوم الفرد وتناول الأدوية التى تحتوى على المنبهات أو الإصابة ببعض الأمراض مثل الربو وانقطاع التنفس أثناء النوم وعدم اتزان الهرمونات وأمراض القلب والتنفس.

فعلينا الحفاظ على أخذ قسط كاف لراحة الجسد ولخفض اضطرابات النوم التى قد تحدث لنا نتيجة أى من الأسباب السابقة فعلينا أن نضع جدولا زمنيا يتم الالتزام به، يشمل مواعيد منظمة للنوم والاستيقاظ بشكل يومى، وقبل البدء فى النوم يجب عدم تناول الأطعمة المؤرقة والدسمة للمعدة فيفضل تناول الفاكهة وقلة المشروبات الفرد وعلينا مراعاة طرق جيدة للتهوية داخل الغرفة، والقيام ببعض أساليب الاسترخاء وضبط التنفس، ويمكن أن نقوم بالقراءة قبل النوم، لمن يفضلون ذلك، سواء قراءة القرآن أو الكتب المحببة، وتناول كوب دافئ من اللبن قبل النوم يخفف من حدة الأرق، وكذلك الاستحمام بماء دافئ قبل النوم بنصف ساعة، ويجب ألا نُخبر أى فرد عن مشكلة أوحدث صادم عقب الاستيقاظ، وأيضًا محاولات التعديل والتخلص من الأفكار السلبية الخاطئة والمتراكمة فى اللاوعى وذلك من خلال المتخصين واستشارتهم.