مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء لهوه داخل كشك بقالة لوالدته فى إمبابة

فارق طفل 3 سنوات الحياة، نتيجة إصابته بصعق كهربائى بمنطقة إمبابة، أفادت التحريات أن الطفل كان يتواجد بصحبة والدته داخل كشك بقالة، وأثناء لهوه لامس جسده كابل كهرباء، مما أسفر عن وفاته، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى العقيد حسن عليوة مفتش مباحث شمال الجيزة، بلاغًا بوفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، متأثرًا بإصابته بصدمة كهربائية.

وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفل تمتلك كشك بقالة بميدان الكيت كات بإمبابة، وأثناء لهو الطفل داخل الكشك أصيب بصعق كهربائى نتيجة ملامسة جسده لكابل كهرباء، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.