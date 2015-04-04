أخبار عاجلة

إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة -
البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء لهوه داخل كشك بقالة لوالدته فى إمبابة

Google+ Print
مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء لهوه داخل كشك بقالة لوالدته فى إمبابة مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء لهوه داخل كشك بقالة لوالدته فى إمبابة
فارق طفل 3 سنوات الحياة، نتيجة إصابته بصعق كهربائى بمنطقة إمبابة، أفادت التحريات أن الطفل كان يتواجد بصحبة والدته داخل كشك بقالة، وأثناء لهوه لامس جسده كابل كهرباء، مما أسفر عن وفاته، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى العقيد حسن عليوة مفتش مباحث شمال الجيزة، بلاغًا بوفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، متأثرًا بإصابته بصدمة كهربائية.

وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفل تمتلك كشك بقالة بميدان الكيت كات بإمبابة، وأثناء لهو الطفل داخل الكشك أصيب بصعق كهربائى نتيجة ملامسة جسده لكابل كهرباء، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365