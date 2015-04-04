اليوم..نظر طعون متهمين على أحكام صادرة ضدهم فى الاعتداء على قسم شرطة بدر

تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، أولى جلسات طعن 10 متهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، بالحبس سنتين فى قضية استعمال القوة والترهيب والاعتداء على رئيس مباحث قسم شرطة مدينة بدر، وعدد من أفراد الشرطة بالقسم.

ويُنظر الطعن أمام دائرة السبت "ج"، برئاسة المستشار عاطف عبد السميع، نائب رئيس محكمة النقض.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارًا بحبس الـ10 متهمين باقتحام قسم شرطة مدينة بدر والتعدى على رئيس مباحث القسم، لمدة عامين وانقضاء الدعوى بالتصالح لـ4 متهمين وبراءة 5 آخرين.