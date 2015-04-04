اليوم.. أولى جلسات محاكمة 17 من التحالف الشعبى فى "خرق قانون التظاهر"

تنظر محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 17 متهمًا من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، وإثارة الفوضى، والتورط فى أعمال شغب بميدان طلعت حرب، وهى الأحداث التى شهدت مقتل الناشطة شيماء الصباغ.

وكانت قد وجهت نيابة قصر النيل للمتهمين الـ17 فى القضية؛ وهم كل من "عزة سليمان المحامية فى النقض والإدارية العليا، ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وإحدى مؤسسيها، والطبيب ماهر شاكر، ومصطفى عبدالعال عضو حزب العيش والحرية - تحت التأسيس- وطلعت فهمى، وزهدى الشامى، وإلهامى الميرغنى، ونجوى عباس، وطه طنطاوى، وعبد الحميد مصطفى ندا، السيد فوزى، ومحمد صالح فتحى، وحسام نصر، وعادل مليجى، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحى نصر، بالإضافة إلى الشهيدة شيماء الصباغ، التى أسقطت عنها التهمة لوفاتها"، تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك لدى خروجهم بفعالية رمزية لإحياء ذكرى الثورة يوم 24 يناير 2015.