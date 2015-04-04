أخبار عاجلة

إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة -
البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. أولى جلسات محاكمة 17 من التحالف الشعبى فى "خرق قانون التظاهر"

Google+ Print
اليوم.. أولى جلسات محاكمة 17 من التحالف الشعبى فى "خرق قانون التظاهر" اليوم.. أولى جلسات محاكمة 17 من التحالف الشعبى فى "خرق قانون التظاهر"
تنظر محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 17 متهمًا من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، وإثارة الفوضى، والتورط فى أعمال شغب بميدان طلعت حرب، وهى الأحداث التى شهدت مقتل الناشطة شيماء الصباغ.

وكانت قد وجهت نيابة قصر النيل للمتهمين الـ17 فى القضية؛ وهم كل من "عزة سليمان المحامية فى النقض والإدارية العليا، ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وإحدى مؤسسيها، والطبيب ماهر شاكر، ومصطفى عبدالعال عضو حزب العيش والحرية - تحت التأسيس- وطلعت فهمى، وزهدى الشامى، وإلهامى الميرغنى، ونجوى عباس، وطه طنطاوى، وعبد الحميد مصطفى ندا، السيد فوزى، ومحمد صالح فتحى، وحسام نصر، وعادل مليجى، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحى نصر، بالإضافة إلى الشهيدة شيماء الصباغ، التى أسقطت عنها التهمة لوفاتها"، تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك لدى خروجهم بفعالية رمزية لإحياء ذكرى الثورة يوم 24 يناير 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365