محافظة البحر الأحمر تحتفل بيوم اليتيم بقرية الدولفن

نظمت عدد من الجمعيات الأهلية بالاشتراك مع محافظة البحر الأحمر احتفالات مختلفة للاحتفال بيوم اليتيم.

أولى تلك الاحتفالات التى شارك فيها اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، التى أقيمت بقرية الدولفن بمنطقة خليج مكادى، حيث شارك فيها المئات من الأطفال الأيتام، وكذلك عدد كبير من ممثلى الجمعيات الأهلية والمدنية.

كما شارك فى الاحتفال عدد كبير من مسئولى المحافظة على رأسهم اللواء مصطفى صدقى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، واللواء أحمد قريش رئيس مدينة الغردقة.

وشهد الاحتفال العديد من الأنشطة الترفيهية للأطفال اليتامى بينها عروض الدولفين وعدد من المسابقات، كما تم توزيع الهدايا على الأطفال.

كما كرم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على هامش الاحتفال بيوم اليتيم عددا من حفظة القرآن الكريم وأوائل الطلاب بالمحافظة.

وسلم المحافظ جهاز العروس لفتيات أيتام بالمحافظة، وأيضا صدق على كرسى كهربائى متحرك لسيدة من أبناء المحافظة.

وفى كلمته أعرب المحافظ عن سعادته العارمة بتواجده بين أبنائه، وأن هذا الحفل يعتبر من أقل الأشياء التى يمكن تقديمها للأيتام حتى نبعث برسالة لهم أنهم منا ونحن منهم، وأن نجاح أى مجتمع يتوقف على التكافل بين أفراده، ودعا المحافظ الجميع للاهتمام باليتيم وتربيته تربية صالحة من أجل الاستفادة بهم فى تنمية البلاد.

فيما قامت جمعيات أهلية أخرى بتنظيم حفلات وأنشطة ترفيهية للطلاب بمعرض الحيونات البحرية "الأكواريرم" جنوب الغردقة.



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محافظ البحر الأحمر يشارك فى احتفالات يوم اليتيم



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مسئولو المحافظة فى الاحتفالات



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المشاركون فى الاحتفالات



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عروض الدولفن خلال الاحتفالات