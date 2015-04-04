بالصور.. مسابقة لأوائل الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة بمطروح

نظمت مديرية التربية والتعليم بمطروح، مسابقة أوائل الطلبة، على مستوى إدارة مطروح التعليمية، بقاعة النادى الاجتماعى، بمدينة مرسى مطروح، تحت رعاية اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، وبحضور الدكتور محمد الشركى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وإسماعيل جاتو، مدير إدارة مطروح التعليمية، وأعضاء مجلس أمناء إدارة مطروح التعليمية، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

قال مدير إدارة مطروح التعليمية، إن مسابقة أوائل الطلبة بمدارس المرحلة الابتدائية، كانت بين مدارس السادات الابتدائية، وباحثة البادية الابتدائية، والسوانى الابتدائية، وقد فازت مدرسة السادات الابتدائية بالمسابقة.

كما أقيمت مسابقة لأوائل الطلبة، بين مدارس المرحلة الإعدادية، وهى مدارس زاهر جلال الإعدادية، والشهيد المعناوى، وفازت مدرسة زاهر جلال الإعدادية.

ومن المقرر أن تشارك المدارس الفائزة، على مستوى المرحلتين، الابتدائية والإعدادية، بإدارة مطروح التعليمية، يوم الأحد المقبل، فى مسابقة على مستوى الإدارات التعليمية الـ8 بمحافظة مطروح.

وأضاف جاتو، بأنه ستتم إقامة مسابقة أوائل الطلبة، بالمدارس الحكومية على مستوى المحافظة، مع أوائل المدارس الخاصة، على مستوى المحافظة يوم الخميس المقبل.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مسابقة أوائل الطلبة، أقيمت طبقا لتوجيهات محافظ مطروح، وهى تقام لأول مرة منذ 10 سنوات، وكان المحافظ يتابع المسابقة تليفونياً، وسيتم إقامة حفل كبير، لتكريم المراكز الأولى، ومنحهم شهادات تقدير، تحفيزاً للطلبة على مواصلة التفوق والنجاح فى دراستهم.



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جانب من أوائل الطلبة المشاركين فى المسابقة



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تلاميذ المحلة الابتدائية المشاركين فى المسابقة



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جانب من التلاميذ الأوائل



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مسابقة أوائل مدارس إدارة مرسى مطروح التعليمية



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وكيل وزارة التعليم ومدير النادى الاجتماعى



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جانب من أعضاء مجلس أمناء الإدارة التعليمية



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جانب من قيادات التربية والتعليم بمطروح



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جانب من وقائع المسابقة



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جانب من الحضور المشاركين فى المسابقة