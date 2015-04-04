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محافظ البحيرة يشهد حفل زفاف جماعى ليوم اليتيم بمشاركة جمعية الأورمان

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محافظ البحيرة يشهد حفل زفاف جماعى ليوم اليتيم بمشاركة جمعية الأورمان محافظ البحيرة يشهد حفل زفاف جماعى ليوم اليتيم بمشاركة جمعية الأورمان
شهد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، حفل الزفاف الجماعى الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع جمعية الأورمان بمجمع دمنهور الثقافى، حيث تم زفاف 8 عرائس يتيمات وتكريم 6 من الأمهات المثاليات.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة، ثم قدمت فرقة البحيرة للفنون الشعبية بعض التابلوهات الغنائية الراقصة وعرض التنورة احتفالاً بالعرائس اليتيمات، وقام المحافظ بتهنئة العرائس والأمهات المثاليات وتقديم الهدايا المادية والعينية المقدمة لهن من جمعية دار الأورمان.

والعرائس اليتيمات هن: نورا حسين حامد الفقى من رشيد، رحاب صابر بريك من أبو المطامير، إخلاص محمد سليمان حرب من أبو حمص، صابرين صبرى الدماطى من كوم حمادة، شادية أحمد أبو يمن من حوش عيسى، سهير رجب القطب من دمنهور، أميرة السيد عبد الله من أبو المطامير، سهير ماهر إبراهيم من حوش عيسى.

والأمهات المثاليات هن: نعمت أحمد سلامة من مركز الدلنجات (والدة شهيد الشرطة جمعة حامد عبد الحميد)، سامية دسوقى عبد المنعم من دمنهور (والدة شهيد القوات المسلحة عمر محمد عوض)، كريمة إسماعيل عمارة من مركز المحمودية ـ فايزة بسيونى عرفة من مركز الرحمانية، عطيات عبد العزيز العمروسى من مدينة دمنهور، نعمة أحمد الصعيدى من مركز أبو حمص.

حضر الحفل العقيد حسن المغازى المستشار العسكرى للمحافظة، وسعيد ماضى وكيل وزارة التضامن، وأحمد عبد المحسن مدير فرع جمعية الأورمان، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

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