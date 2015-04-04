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الوادى الجديد تعلن عن مسابقة لأجمل تصميم لمداخل مدينة الخارجة

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الوادى الجديد تعلن عن مسابقة لأجمل تصميم لمداخل مدينة الخارجة الوادى الجديد تعلن عن مسابقة لأجمل تصميم لمداخل مدينة الخارجة
أعلنت محافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع النقابة الفرعية للمهندسين بالوادى الجديد، عن طرح مسابقة للمهندسين على مستوى المحافظة لعمل أجمل تصميم لمداخل مدينة الخارجة من مداخل المدينة الرئيسية، التى تضم مدخل مدينة الخارجة من ناحية أسيوط ومدخل مدينة الخارجة من ناحية مركز باريس، ومدخل المدينة من ناحية طريق الداخلة، وذلك بطول 2 كيلو متر لكل مدخل.

وقال المهندس عادل ربوح نقيب المهندسين بالوادى الجديد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن المسابقة التى تم الإعلان عنها تضمنت شروط أن يكون التصميم مستوحى من البيئة الواحاتية، ومعبرا عن التراث الواحاتى وأن يكون اقتصاديا فى تكلفته ويبتعد عن التقليد والتكرار، مؤكدا أن موعد استلام التصميمات من المتقدمين للمسابقة سيكون يوم 5 يونيو المقبل.

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مصر 365