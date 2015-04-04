اليوم.. طهطا تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة الأطفال المعاقين وذويهم

تحتفل مدينة طهطا بمحافظة سوهاج اليوم السبت، بيوم اليتيم بحضور قيادات التربية والتعليم والتربية الفكرية وممثلى الأزهر والكنيسة ومرشحى الانتخابات البرلمانية ومجالس الأمناء والإدارة المحلية وجمعيات خيرية وأساتذة جامعات، بالإضافة إلى الأطفال المعاقين وذويهم وهيئات تدريس التربية الفكرية والخاصة ومشاركة وفود من مدارس خاصة بسوهاج.

وقال الدكتور صابر حارص ممثل لجنة المصالحات الراعية للاحتفال إن مدينة طهطا قد استقرت على اختيار مدرسة التربية الفكرية مقراً وهدفاً للاحتفال بيوم اليتيم، باعتبار أن الأيتام من المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة أكثر احتياجاً للحفلات والأنشطة الفنية.

وأوضحت منى أحمد السيد مديرة مدرسة التربية الفكرية أن العطاء الكبير الذى يمكن أن يقدم للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة هو كثرة إقامة الأنشطة المسرحية والغنائية لأنها تمثل اللغة الأكثر فهماً للمعاقين.

وقال أحمد مبارك خبير التطوير بشئون المعاقين ومنسق الحفل إن لجنة المصالحات بوصفها أكبر داعم لنشاط المعاقين بطهطا قد شاركت فى تأسيس مسرح كبير ودائم للنشاط الفنى بالمدرسة نتيجة للجهود الكبيرة التى بذلها الشيخ علاء الشنتلى أمين لجنة المصالحات، والجهود الفنية المتخصصة التى تبذلها مشرفة النشاط الفنى أزهار محمد أحمد عمر واهتمامها بتنوع الأنشطة الفنية التى تلائم المعاقين من غناء واستعراض وعرائس الأراجوز ومسرحة المناهج والقيم.

وأوضحت أزهار محمد عمر أن النشاط الغنائى يشتمل على أربع أغانى وطنية وإسلامية يتم عرضها بين فقرات الاحتفال: "عظيمة يا مصر" و"أنا مش غريب أنا" و"أنت نور الله فجرا" و"قمر اليالى"، ويتضمن النشاط المسرحى وعرائس الأراجوز قيماً أخلاقية واجتماعية سواء بالتوجيه المباشر أو بالنقد اللاذع والسخرية.

ويشهد الحفل كلمات عديدة للداعية الإسلامى الشيخ أحمد مشراط مدير إدارة القرآن الكريم بالأزهر الشريف، وقداسة القس فيلو باتير، وعبد العزيز على عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ومحمد عبد الحميد رئيس مجلس مدينة طهطا، ومحمود عمر الضبع مدير التعليم بمديرية التربية والتعليم، وعلى مسلم مدير إدارة التعليم، ومحمد شيخون مدير إدارة التربية الخاصة، والدكتور حسام مهنى رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة، ورفعت قاسم رئيس مجلس أمناء إدارة المدرسة.