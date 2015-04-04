غدا.."التنظيم والإدارة" يبدأ تسيلم خطابات تعيين أوائل الخريجين دفعة 2013

يبدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إجراءات تسليم خطابات تعيين أوائل الخريجين دفعة 2013، بعد موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى 13 أكتوبر 2014، بداية من غدٍ الأحد 5 أبريل إلى 20 أبريل.

وحدد الجهاز الأيام التالية لتسلم أوائل الخريجين الخطابات الأحد 5/4/2015 كلية التجارة وكلية التكنولوجيا والتنمية "الكفاية الإنتاجية" الاثنين 6/4/2015 كلية الحاسبات وكلية الإعلام ودار العلوم، الثلاثاء 7/4/2015 كلية الهندسة وكلية التخطيط العمرانى، الأربعاء 8/4/2015 كلية التعليم الصناعى وكلية الفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية، الخميس 9/4/2015 كليات التربية بأنواعها وكلية البنات عين شمس، الأحد 12/4/2015 كلية الطب البيطرى وكلية الزراعة.

وحدد الثلاثاء 14/4/2015 كلية الخدمة الاجتماعية وكلية الألسن وكلية الاقتصاد المنزلى وكلية السياسة والاقتصاد، والأربعاء 15/4/2015 كلية الآداب وكلية الآثار، والخميس 16/4/2015 كلية الحقوق وكلية السياحة والفنادق، والأحد 19/4/2015 كلية العلوم وكلية رياض الأطفال، والاثنين 20/4/2015 أكاديمية السادات وأكاديمية الفنون، فيما سيتم تحديد مواعيد الاستلام لاحقًا بكليات جامعة الأزهر.

وطالب الجهاز الـــ20 الأوائل خريجى هذه الكليات دفعة 2013، التقدم بمقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الكائن فى 1 طريق النصر – مدينة نصر – القاهرة لاستلام الخطابات، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 5/4/2015 من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

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