استشارى نساء وتوليد: نوعية طعام الحامل تساهم فى تحديد جنس الجنين

تحديد نوع الجنين من الأمور التى تشغل بال الكثير من الأزواج خاصة المتزوجين حديثًا، فتحديد نوع الجنين يتوقف على نتيجة تلقيح الحيوانات المنوية للبويضات، ففى حالة تلقيح الحيوانات المنوية التى تحمل كروموسوم X لبويضات التى تحمل X ينتج عنه جنين XX ونوع الجنين هنا "بنت"، بينما عند تلقيح الحيوانات المنوية التى تحمل كروموسوم Y للبويضة X فيتكون جنين XY وهو ولد.

أهم الاعتقادات الشائعة لتحديد نوع الجنين

>يقول الدكتور عمرو حسن، استشارى أمراض النساء والتوليد، هناك بعض الوسائل الشائعة التى يلجأ إليها الكثير من الأزواج لمعرفة نوع جنس الجنين وأهمها:

>1) الحقن المجهرى وهو أحد أفضل الوسائل التى من خلالها نستطيع معرفة نوع الجنين نظرًا لأن عملية التلقيح تحدث خارجيًا ويظهر من خلال الفحص داخل المعمل قبل دخولها رحم الزوجة.

>2) نوعية الأطعمة التى تتناولها الحامل من الأمور التى تساهم فى تحديد جنس الجنين، حيث ترفع الأطعمة الحمضية فرص ولادة البنات، والأطعمة القلوية ترفع فرص ولادة الذكور.

>3) الجماع قبل أيام التبويض أحد الاعتقادات الكثيرة والمنتشرة لدى كثير من الأزواج بأنها تزيد من فرص الحمل فى ولادة البنات.

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