إمام وخطيب المسجد الحرام: عاصفة الحزم ردت للأمة روحها وأملها وجمعت الكلمة ووحدت الصف

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ صالح آل طالب المسلمين بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته واجتناب نواهيه وقال في خطبة الجمعة يوم أمس من المسجد الحرام، حين كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجاهد لإعلاء شريعة الله وبسط كلمته في الأرض، وقد لقي من الأقربين والأبعدين ما لقي كانت جبال اليمن تسير برجال تنحدر لسهول الحجاز تحث خطاها للقاء النبي الخاتم لم تسقها للدين سيوف أو مخافة حتوف، وإنما فطر صافية وقلوب للإيمان راغبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، فالإيمان يمان والحكمة يمانية)، وفي العصر الإسلامي الأول كان الحجاز كمثل الطائر والشام واليمن جناحاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرن بينهما في الفضائل والجهاد، فاليمن أصل العرب ومادتهم، هم أهل السكينة والوقار والفقه والاعتبار وأرباب البلاغة والأدب والأشعار، أنصار الرسالة وقادة الجهاد والبسالة حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لأرض اليمن وأخبر أنها أرض إيمان، وأثنى على أهلها بالإيمان والفقه والحكمة ورقة الأفئدة ولين القلوب، وأنهم مدد الإسلام وجنده.

وأضاف فضيلته أن بلاد اليمن مأرز للمؤمنين حافلة بالعلماء والصالحين أهلها على صبر وحكمة وحلم وقناعة وحنكة، حتى بلوا بطلاب دنيا ممن باعوا ذممهم وخذلوا أمتهم فتمالوا مع العدو على أهلهم، وشذ عن اليمنين شرذمة باغية تدعمها قوى إقليمية كارهة للعرب حائدة عن الهدى والسنة تهدف إلى بسط هيمنتها على اليمن وجعله منطلقا لنفوذها على بلاد العرب والمسلمين وتحالفت الفئة الباغية مع جماعات باعت وطنها ودينها لاستجلاب مكاسب شخصية أو عائلية على حساب عروبة اليمن وعقيدتها تحركهم في ذلك كتلة شر اعتادت على عداء العرب والمسلمين، وسعت في زراعة شوكة في خاصرة الجزيرة العربية مكررة نفس المشهد ونفس الزرع الذي غرسته في الشام ولم يلق العرب والمسلمون من زرعهم هذا خيرا، ففي الوقت الذي يطيل لسانه على اليهود تتوجه بنادقه لصدور العرب والمسلمين، وقد لقي منه جيرانه العرب شرا ما لقيه جار من جاره، وذلك بعد أن عثا في بلاده فسادا واغتيالا، وكتلة الشر تريد لوليدها الناشىء في اليمن بأن يقوم بذات الدور الذي قام به في الشام، في سبيل ذلك لم تردعهم رحمة ولا دين ولم يحترموا مواثيق أو قوانين، بل خرجوا باغين على سلطة نظامية، فلاحقوا الحاكم وحكومته الذي اجتمع عليه أهل اليمن واحتجزوا رئيس الدولة ومن معه من المسؤولين، وحاصروا المدن والقرى، وألحقوا بأهلها صنوف العذاب والهوان والأذى وعاثوا في البلاد قتلا ونهبا وسلبا وسعوا فيها فسادا وإرهابا وتخريبا، ودمروا المساكن والبيوت والمساجد والمدارس والجامعات، وقتلوا المسلمين المسالمين وشردوهم في داخل بلادهم يريدون إذلال اليمن وقهر أهله واستعباده للأعداء الغرباء، يعبثون بأمن الشعب اليمني، ويروجون للطائفية ويزرعون الإرهاب، بل تعالت أصواتهم مهددين المنطقة كلها مصرحين بالعدوان على بلاد الحرمين الشريفين ونشر الفوضى والإرهاب في بلاد الأمن والإيمان ومأرز الإسلام والسلام، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.

وأشار إمام وخطيب المسجد الحرام الى أن المملكة العربية السعودية وأشقاءها بمعزل عن هذه الكارثة المحيطة منذ البداية، بل سعت المملكة بعقلها وحلمها لإطفاء نار الفتنة وصناعة المبادرات ورعايتها وجمع الفرقاء ودعم الحوار وتجنيب اليمن أن ينزلق في حروب أهلية أو ينفلت في الفوضى والاضطراب وصبرت طويلا وحلمت كثيرا، لكن نداء العقل ضاع في عماية الطائفية واستقوى البغاة في تدخلات الغرباء السافرة الرامية إلى زعزعة المنطقة ونشر الفوضى والاحتراب الداخلي، وتكرر نقض العقود وخفر العهود، فلم يعد في القوس منزع، فاجتمعت إرادة الغيورين من أمة الإسلام، فقلدوا أمرهم لله درهم، وقيد الله للحوادث الملك الحازم والشجاع العازم خادم الحرمين الشريفين وحارس بلاد العرب والمسلمين وناصر الدين سلمان بن عبدالعزيز، فكانت عاصفة الحزم ومرام العزم تخدد شوكة من جلب العدو لدمار ديارهم وأذية جاره، فبدأت عاصفة الحزم بسم الله وانطلقت على بركة الله لتقتلع الشر من رأسه وتفلق هامة رأسه وتعيد اليمن لليمنيين، فلا رجعة لساسان بعد الإسلام ولا عجمة تطرأ على لسان اليعربيين لتبقى اليمن كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم محضن الإيمان والحكمة، فهم للإسلام مدد وللعرب عدد وللشدائد وتد وقام الملك متمثلا قول الأول قوموا قياما على أمشاط أرجلكم، ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزع.

وأكد الشيخ آل طالب أن قرار الملك نصره الله كان شجاعا حكيما جاء في وقت بأمس الحاجة، ولبى أمنية الأمة المحتاجة قياما بحق الأخوة وحق الجوار واستجابة لنداء الشعب اليمني المسلم وإغاثة للملهوف وحماية للديار، وانقاذا لبلاد الإسلام من سيطرة المد الصفوي المحتل، فبارك الله خطى الملك وبارك في عمره وعمله وأيده بتأييده.

وهنأ فضيلته الأمة المسلمة في كل مكان بهذه العزة والمنعة والاجتماع والتحالف والائتلاف، ونسأل الله عز وجل أن يجعل العاقبة حميدة حسنة على الإسلام والمسلمين عامة وعلى أهل اليمن خاصة، وأن تكون بداية لكسر صنم التمدد الخطير للعدو في الأمة. وبين فضيلته أن عاصفة الحزم قد ردت للأمة روحها وأملها وجمعت الكلمة ووحدت الصف وعرفت الأمة بعدوها، اللهم اجعلها فاتحة خير على أمة الإسلام تعيدها إليك وترجع أمرها إليك وتجتمع كلمتها وتزداد نصرتها للسنة والدين، اللهم زدنا تحالفا وقوة وعودة إليك. واشار الى أن التمدد الطائفي هو امتداد لما فعله أصحاب الجرائم في العراق وفي سورية، إذ إن المد الصفوي الطائفي الذي انتشر في الأمة يعمد إلى العمل المسلح ونشر الفوضى والقتل، وكم ذاق الناس على اختلاف مذاهبهم في العراق وسورية من ويلات الحروب التي غذاها هؤلاء وأداروا رحاها تطحن المدنيين من الأطفال والشيوخ والرجال والنساء بلا رحمة ولا شفقة ولا حياء، وإن التصدي إلى المد الطائفي في اليمن واجب على القادرين فهو عدو للدين عدو لأهل بلده وشعبه، كما هو عدو لجيرانه، كما انه لا يمثل إلا نسبة ضئيلة منهم، ومع ذلك يحمل أهل اليمن كلهم على معتقداته وأفكاره آلته في ذلك الحديد والنار والقتل والسجن والتهجير، فكان استنقاذ اليمن من براثن الاحتلال الصفوي واجبا شرعيا، والقتال في سبيله جهاد في سبيل الله، والدفاع عن اليمن هو الدفاع عن الركن اليماني الذي يجاهر الأعداء باحتلاله ويهددون أمن الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين.