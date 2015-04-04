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انطلاق أولى مراحل التصنيف الدولي لفريق البحث السعودي

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انطلاق أولى مراحل التصنيف الدولي لفريق البحث السعودي انطلاق أولى مراحل التصنيف الدولي لفريق البحث السعودي
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أعضاء فريق التصنيف مع عدد من المختصين

    بدأت صباح السبت المراحل الأولى للتصنيف الدولي لفريق البحث والإنقاذ السعودي "ساسارت" SASART في مقر نادي ضباط قوى الأمن وذلك بحضور أعضاء فريق التصنيف المنبثق عن الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ "إنساراج" (INSARAG)، حيث سيشرح الفريق السعودي ملامح استعداداته وخططه لمرحلة التقييم النهائي أمام فريق التصنيف الدولي الذي سيتم بموجبها منحه شهادة التصنيف الدولي "كفريق ثقيل" وسيتضمن اللقاء عدة فعاليات يقدمها الفريق السعودي.

وأوضح قائد الفريق العقيد د.حمود الفرج أن الفريق سيقدم عرضاً يتضمن الخطوط الرئيسية لبرنامج التدريبات والتجارب التي خاضها منذ تأسيسه، وخصوصاً في العامين الأخيرين اللذين شهدا برنامج عمل مكثف للتدريب داخلياً وخارجياً، إما منفرداً أو بالاشتراك والتعاون مع فرق بحث وإنقاذ عربية ودولية، كما سيشمل اللقاء محاضرات يقدمها أعضاء الفريق السعودي توضح المراحل والجوانب المختلفة لبرنامج التمرينات الميدانية الرئيسية التي سيجريها وتستمر 36 ساعة عمل متواصلة في المقر الجديد للفريق بالرياض يتخلالها استدعاء أعضاء الفريق ومن ثم الكشف الطبي والقيام بتسجيل المعدات وآليات الفريق بواسطة العربات الخاصة بذلك ومن ثم الانتقال بكامل الفريق وتجهيزات إلى المطار لاستكمال الإجراءات الخاصة بإجراءات السفر وشحن المعدات ثم الوصول إلى الدولة المنكوبة (افتراضياً) وإنشاء معسكر الفريق والبدء بالعمليات الميدانية ومن ثم العودة الى الوطن، والتي سيقوم فريق التصنيف الدولي بمتابعتها وتقييمها وفق المعايير التي وضعتها هيئة "إنساراج" بمنحه شهادة التصنيف "كفريق ثقيل"، وتؤهله للقيام بأعمال البحث والإنقاذ في أي موقع في العالم يتعرض لأزمات أو كوارث طبيعية.

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