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توصية بدراسة إنشاء طريق يربط عرعر بحائل

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    استضاف المجلس البلدي بعرعر بأمانة الحدود الشمالية في جلسته السادسة والخمسين م. مطلق الشراري مدير عام الطرق والنقل بالمنطقة وذلك لمناقشة بعض الملفات التي تهم العمل البلدي والطرق؛ حيث أوصى المجلس بدراسة إمكانية إنشاء طريق يربط بين عرعر ومنطقة حائل.

وأوضح فهد الديدب رئيس المجلس البلدي بعرعر بأن مدير الطرق والنقل أكد الاستعداد التام للتعاون مع الأمانة في سبيل المصلحة العامة، ومعالجة العوائق التي تؤثر على سير المشروعات بالمنطقة، مشيراً إلى وجود لجنة مشكلة بهذا الخصوص وأن المجلس اتخذ عدة توصيات شملت التنسيق بين الأمانة وإدارة الطرق والنقل بالمنطقة عند تخطيط المشروعات أو تصميمها أو تنفيذها، وإقامة سياج على الطرق الرئيسية السريعة في المنطقة، وتنفيذ حملة نظافة توعوية مشتركة على الطرق الرئيسية والمتنزهات البرية والمسطحات الخضراء.

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