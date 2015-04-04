استشهاد رجل أمن في تبادل لإطلاق النار مع مروج مخدرات

صرح الناطق الإعلامي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأنه في يوم الأربعاء، وأثناء قيام رجال مكافحة المخدرات بوادي الدواسر، في منطقة الرياض، بمداهمة أحد المطلوبين من مروجي المخدرات، بادر المطلوب بإطلاق النار من سلاح رشاش مما اقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته والقبض عليه.

وقد نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة الرقيب عون بن مشبب بن عون الشهراني بطلق ناري واستشهاده بعد وصوله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.

وقد أدّى جموع من المصلين عقب صلاة الجمعة، صلاة الميت على شهيد الواجب، الرقيب عون مشبب الشهراني بجامع شفان بمركز وادي بن هشبل بمنطقة عسير وشهد تشييع الجنازة الآلاف من المشيعين من زملاء الفقيد وأقاربه وأهالي المنطقة.