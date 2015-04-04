تدشين محطة تنقية المياه الجديدة بالحريق بـ 27 مليوناً

الحريق - خالد بن محمد، سعد الشبانات عدسة: زيد المسعود

دشنت المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض محطة تنقية مياه الشرب في محافظة الحريق بحضور محافظ الحريق الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الثاقب ومدير عام المياه في منطقة الرياض م.عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجبر ومدير فرع المياه في محافظة الحريق م.خالد بن شعيفان الهزاع وعدد من المسؤولين ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية في المحافظة.

وتقدر الطاقة الاستيعابية لتلك المحطة ب 10 آلاف متر مكعب يومياً وتعمل المحطة على تنقية مياه الأبار عبر عملية التناضح العكسي وتبلغ تكلفة إنشاء المحطة أكثر من 27 مليون ريال.

وقد قدم م.علي بن عبدالعزيز العون مدير عام المشروعات بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض شرحاً مفصلاً عن مرافق المحطة ابتداء من خزانات المياه الخام والمنتجة والمرفوضة والمرشحة وخزان خلط المياه ومحطات ضخ المياه المرشحة ومحطة تحلية المياه بنظام التناضح العكسي ومبنى المرشحات الرملية ومبنى التحكم ومبنى مجمع المعدات الخاصة بالتنقية والصيانة والتحكم والمراقبة وأحواض التبخر ومحطة ضخ المياه الخام ومبنى الكيماويات ومحطة ضخ المياه المنتجة ومحطة ضخ المياه المرفوضة ومجموعة المباني الخدمية .

وأكد م. الجبر: "أن هذه المحطة هي امتداد لخارطة خدمات المياه التي تشهدها محافظات منطقة الرياض منها ماتم تنفيذه مؤخرا ومنها ماهو تحت التنفيذ وأخرى في طريقها للترسية وأخرى للاعتماد والطرح في منافسات عامة، مثل مشاريع استبدال شبكات المياه القديمة في محافظتي حوطة بني تميم والحريق ومركز نعام، وضخ المياه بمحطات تنقية المياه بالحريق والدلم والإرطاوية"، مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله حريصة على إيصال خدمات المياه خاصة المياه الصالحة للشرب للمواطنين والمقيمين لكافة أرجاء الوطن.

يذكر أن محافظ الحريق استقبل قبل تدشين المحطة في مكتبه بالمحافظة م. الجبر وم. الهزاع حيث تمت مناقشة أهم احتياجات محافظة الحريق والمراكز التابعة لها من مشروعات للمياه والصرف الصحي وغير ذلك من خدمات المياه الأخرى، حيث وعد الجبر بالعمل على اعتمادها في المستقبل القريب بإذن الله تعالى بعد أن استكمال الإجراءات النظامية.