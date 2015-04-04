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مدحت شلبي يوضح سبب رحيله عن MBC.. ويلمح لوجهته المقبلة

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مدحت شلبي يوضح سبب رحيله عن MBC.. ويلمح لوجهته المقبلة مدحت شلبي يوضح سبب رحيله عن MBC.. ويلمح لوجهته المقبلة

أوضح مدحت شلبي الإعلامي الرياضي عن سبب قرار MBC بإيقاف برنامجه، تمهيدا لإنهاء الارتباط به رسميا مع نهاية عقده في يناير.

قررت قنوات MBC إنهاء برنامج مساء الأنوار كمان وكمان الذي يقدمه مدحت شلبي، مع عدد من البرامج الرياضية مثل #زيكو وملعب الخامسة.

وقال مدحت شلبي عبر قناة صدى البلد: "هذه شبكة كبيرة توقف الدوري لفترات طويلة يضر بجدول برامجها، ويجعلها غير قادرة على التخطيط وما إلى ذلك".

وتابع "لهذا كان طبيعيا مع توقف الدوري عقب حادثة الدفاع الجوي أن تتخذ الشبكة هذا القرار، ولها الحق".

وعن مستقبله، صرح "ينتهي عقدي في الـ15 من ابريل.. حتى هذا الزمن أنا مرتبط بشبكة MBC ورهن إشارتهم".

وأكمل "هي شبكة معاملتها معي كانت ممتازة.. لهذا إن استدعوني سأعود بسعادة".

قناة وليدة

وأردف "لو انتهى الأمر، سأعود للجمهور سريعا إن شاء الله، وهناك العديد من العروض.. وربما، ربما أذهب إلى قناة جديدة لها فكر مختلف".

وهنا عقب أحمد شوبير في قناة صدى البلد وقد كان موجودا في الاستوديو كضيف، وقال له: "قناة وليدة تقصد".

فرد مدحت شلبي ضاحكا "انت اللي فاهمني يا كابتن".

وعلم FilGoal.com أن شلبي في مفاوضات مع وليد دعبس، رئيس قناة MTI. كذلك وصله بعض العروض منها من قناة النيل للرياضة.

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