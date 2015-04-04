ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى الهند بمقدار 1.4 مليار دولار

أظهرت بيانات بنك الاحتياط (المركزي) الهندي ارتفاع احتياطي الهند من النقد الأجنبي بمقدار 38ر1 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 27 مارس الماضي ليصل إلى 37ر341 مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الأسيوية الهندية أن البنك المركزي الهندي يراكم احتياطيات من النقد الأجنبي لمواجهة أي أزمات مالية عالمية في المستقبل كما حدث في يونيو 2013.

كان احتياطي النقد الأجنبي للهند قد زاد في الأسبوع المنتهي 26ر4 مليار دولار إلى 99ر339 مليار دولار وذلك بعد تراجعه في الأسبوع المنتهي في 13 مارس الماضي بمقدار 06ر2 مليار دولار إلى 72ر335 مليار دولار.

وتشير البيانات إلى أن العملات غير الدولار الأمريكي تمثل ما بين 20 و25% من الاحتياطي النقدي للهند.

وبحسب البيانات الإحصائية الأسبوعية للبنك المركزي فإن احتياطيات الدولار زادت بمقدار 35ر1 مليار دولار إلى 23ر316 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 27 مارس الماضي.