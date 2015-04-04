أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الداخلية تعلن استشهاد جنديين من حرس الحدود بعسير

Google+ Print

    أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، استشهاد جنديين من رجال حرس الحدود في منطقة عسير، جراء تعرض نقطة أمن حدودية في المنطقة لاطلاق نار كثيف من منطقة جبلية داخل الحدود اليمنية.

وقال متحدث الداخلية: "إن رجال حرس الحدود تعرضوا، أثناء أداء مهماتهم في نقطة أمن رقابة الحلق الحدودية المتقدمة بمركز الحصن بمنطقة عسير أمس الجمعة، لإطلاق نار كثيف من منطقة جبلية مواجهة داخل الحدود اليمنية، ما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل، والسيطرة على الموقف بمساندة من القوات البرية". وأضاف: "نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد اثنين من رجال حرس الحدود، هما الجندي أول محمد بن حمود بن محمد الحربي، والجندي عبدالرحمن بن مرعي بن محمد القحطاني، تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية