الداخلية تعلن استشهاد جنديين من حرس الحدود بعسير

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، استشهاد جنديين من رجال حرس الحدود في منطقة عسير، جراء تعرض نقطة أمن حدودية في المنطقة لاطلاق نار كثيف من منطقة جبلية داخل الحدود اليمنية.

وقال متحدث الداخلية: "إن رجال حرس الحدود تعرضوا، أثناء أداء مهماتهم في نقطة أمن رقابة الحلق الحدودية المتقدمة بمركز الحصن بمنطقة عسير أمس الجمعة، لإطلاق نار كثيف من منطقة جبلية مواجهة داخل الحدود اليمنية، ما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل، والسيطرة على الموقف بمساندة من القوات البرية". وأضاف: "نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد اثنين من رجال حرس الحدود، هما الجندي أول محمد بن حمود بن محمد الحربي، والجندي عبدالرحمن بن مرعي بن محمد القحطاني، تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء".