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العراق يرحب باتفاق الإطار بين مجموعة "5+1" وإيران حول الملف النووى

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العراق يرحب باتفاق الإطار بين مجموعة "5+1" وإيران حول الملف النووى العراق يرحب باتفاق الإطار بين مجموعة "5+1" وإيران حول الملف النووى
رحب رئيس الوزراء العراقى د حيدر العبادى باتفاق الاطار الذى تم التوصل اليه بين مجموعة 5+1 ، التى تضم الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن وألمانيا مع إيران حول البرنامج النووى لطهران.

وذكر بيان صحفى للمكتب الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء أن العبادى يأمل ان يتم التوصل لاتفاق نهائى يغلق جميع الاشكالات المتعلقة بهذا الملف ، وقال:إن الاتفاق "أثبت أن تغليب لغة الحوار سيخلص الامم من المشكلات وويلات الحروب والكوارث".

وأكد رئيس الوزراء العراقى ضرورة ان تكون كل المنطقة خالية من السلاح النووى، وان يتم رفع العقوبات الاقتصادية عن الشعب الإيرانى، مشيرا إلى أن الشعب العراقى عانى فى السابق من عقوبات أضرت به كثيرا.
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