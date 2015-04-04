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تناول أسماك الرنجة يؤثر سلبا على علاج مرضى السرطان

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تناول أسماك الرنجة يؤثر سلبا على علاج مرضى السرطان تناول أسماك الرنجة يؤثر سلبا على علاج مرضى السرطان

• الأوميجا 3


>حذرت دراسة علمية حديثة من أن مرضى السرطان الذين يتناولون الرنجة والماكريل أو يتناولون المكمل الغذائى أوميجا 3 قد يكونوا أكثر عرضة لمقاومة العلاج الكيميائى.

• الرنجة والماكريل ترفع من مستوى الأحماض الدهنية فى الدم


>ووجد الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، أن هذه الأسماك ترفع من مستوى الأحماض الدهنية فى الدم، وهذا بدوره قد يقلل من تأثيرات أدوية العلاج الكيميائى.

• يجب تجنب الأسماك الزيتية لمرضى السرطان


>ونتيجة لذلك يجب على مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائى تجنب الأسماك الزيتية أو مكملات زيت السمك قبل وبعد العلاج إلى حين إجراء المزيد من البحوث، وفقاً للدراسة.

وأضاف الباحثون أن الأسماك الزيتية مثل السالمون والماكريل والسردين تساعد على الوقاية من مرض القلب والأوعية الدموية وسرطان البروستاتا وفقدان البصر المرتبط بالعمر والخرف، كما أنها تشكل مصدرا غنيا لفيتامين D، وبعض الفيتامينات B، والسيلينيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية.
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