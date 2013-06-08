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غدا.. بدء التدريب المصري السعودي للقوات الجوية "فيصل 10"

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غدا.. بدء التدريب المصري السعودي للقوات الجوية "فيصل 10" غدا.. بدء التدريب المصري السعودي للقوات الجوية "فيصل 10"

كتب : أحمد عبد العظيم منذ 17 دقيقة

تبدأ غدا، فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك "فيصل 10"، الذى تنفذه تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي، ويستمر حتى 27 يونيو الجاري، وذلك فى إطار التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين والمملكة العربية .

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن التدريب يتضمن إدارة كافة صور وأشكال القتال الجوي والدفاع عن الأهداف الحيوية، ودعم أعمال قتال القوات وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ بمشاركة أحدث الطائرات المقاتلة والهليكوبتر والنقل الجوي من الجانبين المصري والسعودي.

وأضاف البيان، أن التدريب يأتي استكمالاً للنجاح الذى حققته المناورة البرية "تبوك 3" في تخطيط وتنطيم وإدارة أعمال قتالية هجومية ودفاعية مشتركة بين الدولتين، اللتان تتمتعان بخبرات وقدرات عسكرية رائدة بالمنطقة.

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