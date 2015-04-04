دراسة: زيادة الوزن النساء فى الطفولة ترفع من خطر الإصابة بسرطان القولون

• سرطان القولون

• زيادة الوزن

• سرطان القولون والوزن

كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء اللاتى يعانين من زيادة الوزن فى مرحلة الطفولة والمراهقة، قد يرتفع لديهم خطر الإصابة بسرطان القولون، بغض النظر عن وزنهم الحالى.>وقد حلل الباحثون بيانات لأكثر من 75000 امرأة أمريكية وأكثر من 34000 من الرجال الأمريكيين، وتزيد أعمارهن فى المتوسط عن 22 عاما، 2100 منهم يعانون من سرطان القولون.>ووجد الباحثون أن النساء اللواتى يعانين من زيادة الوزن فى مرحلة الطفولة ارتفعت فرص إصابتهن بسرطان القولون بنسبة 28%.>وأظهرت النتائج أن النساء اللواتى يعانين من زيادة الوزن فى سن المراهقة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون بنسبة 27%.

وجاءت نتائج الدراسة فى عدد أبريل من مجلة علم أوبئة السرطان، كما نشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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