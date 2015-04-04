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دراسة: زيادة الوزن النساء فى الطفولة ترفع من خطر الإصابة بسرطان القولون

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دراسة: زيادة الوزن النساء فى الطفولة ترفع من خطر الإصابة بسرطان القولون دراسة: زيادة الوزن النساء فى الطفولة ترفع من خطر الإصابة بسرطان القولون
كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء اللاتى يعانين من زيادة الوزن فى مرحلة الطفولة والمراهقة، قد يرتفع لديهم خطر الإصابة بسرطان القولون، بغض النظر عن وزنهم الحالى.

• سرطان القولون


>وقد حلل الباحثون بيانات لأكثر من 75000 امرأة أمريكية وأكثر من 34000 من الرجال الأمريكيين، وتزيد أعمارهن فى المتوسط عن 22 عاما، 2100 منهم يعانون من سرطان القولون.

• زيادة الوزن


>ووجد الباحثون أن النساء اللواتى يعانين من زيادة الوزن فى مرحلة الطفولة ارتفعت فرص إصابتهن بسرطان القولون بنسبة 28%.

• سرطان القولون والوزن


>وأظهرت النتائج أن النساء اللواتى يعانين من زيادة الوزن فى سن المراهقة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون بنسبة 27%.

وجاءت نتائج الدراسة فى عدد أبريل من مجلة علم أوبئة السرطان، كما نشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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