تحذير.. دهون البطن والأكلات الدسمة من أسباب تأخر الإنجاب

الإنجاب حلم كل فتاة، وعندما تتأخر فرصة الإنجاب دون وجود أى سبب مرضى، يثير ذلك قلق المرأة، وكشف العلماء أن هناك بعض الأطعمة التى تتسبب فى تأخر حدوث الحمل.

أوضح الدكتور أحمد التاجى أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم كلية الطب جامعة الأزهر، أن هناك بعض الأطعمة التى تتسبب فى تأخر حدوث الحمل ومن أهمها، الأكلات الدسمة وغير الصحية التى ينتج عنها تراكم الدهون فى الجسم، وتكون عبارة عن مصانع لتكسير الهرمونات مما يؤثر على قدرة الإنجاب.

وأضاف التاجى أن هناك بعض الدهون التى تفرز هرمونات الذكورة، خاصة إذا كانت هذه الدهون فى البطن، لأن سمنة البطن عند النساء تؤثر على الهرمونات الأنثوية.

وأكد أستاذ أمراض النساء والتوليد أن الأكلات التى تحتوى على هرمونات، كالأكلات المصنعة والأشياء التى يتم استخلاصها من الفراخ، تحدث خللا فى هرمونات الجسم، لافتا إلى أن الأكل غير الصحى بوجه عام الذى يحتوى على قليل من الخضروات والفاكهة، مع الإكثار من تناول الوجبات الدسمة فجميع هذه الأشياء تتسبب فى حدوث تأخر الإنجاب.

وأشار إلى أن اللحوم المصنعة، الوجبات السريعة، والمشروبات الغازية والأطعمة التى تحتوى على الهرمونات تؤثر على القدرة الإنجابية وتتسبب فى تأخرها.

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