دائرة القضاء في أبوظبي توفر 25 خدمة إلكترونية

حققت دائرة القضاء بأبوظبي، إنجازات ملحوظة في عام 2014، حيث طرحت باقة جديدة من الخدمات الإلكترونية على بوابتها الإلكترونية (www.adjd.gov.ae)، ليصل إجمالي عدد خدماتها الإلكترونية نحو 25 خدمة، وتأتي جميعها في إطار تحقيق استراتيجية دائرة القضاء بأبوظبي 2014 – 2018، بالتحول نحو الحكومة الذكية والتقاضي الإلكتروني.

ويمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات المدرجة على الموقع الإلكتروني بالدخول إلى الموقع الذي تم تحديثه وتطويره بما يتلاءم مع سعي الدائرة لتعزيز قنوات الاتصال وخدمة العملاء.

حيث تتيح الخدمات الإلكترونية بالموقع للمستخدمين إمكانية البحث وتصفح القضايا المتعلق بهم، ومعرفة آخر التطورات التي تتم على دعاواه بشكل مباشر والأحكام الصادرة فيها، فضلاً عن البحث من خلال الرقم الموحد عن حالة الأفراد في النيابة العامة، عما إذا كان عليه طلب للنيابة من عدمه، وغيرها الكثير.

وحرصت الدائرة منذ إنشائها على استخدام وتطبيق الأنظمة الإلكترونية لخدماتها الداخلية والخارجية، ما ساهم في تنمية القدرات وتحسين الأداء وسرعة الإنجاز وكسب رضا جمهور المتعاملين والمستفيدين من الخدمات العدلية والقضائية.

ومن ضمن الخدمات الجديد التي وفرتها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني، الخدمات الذكية للمحامين، والتي توفر مجموعة من الأدوات التي تمكن المحامين من الاطلاع على ملفات الدعاوى الخاصة بهم لأي درجة تقاضي..

ولكل أنواع الدعاوى، ودون التقيد بزمان أو مكان عبر الأجهزة الذكية والمحمولة، وخدمة البحث عن محامٍ، حيث وضعت الدائرة اسم وعنوان 510 محامين على موقعها الإلكتروني، للتسهيل على الباحثين عن محامٍ إيجاد التفاصيل الخاصة بالاتصال بالمحامي.

وعملت الدائرة إلى تقسيم الخدمات الإلكترونية إلى 4 فئات، شملت الخدمات الإلكترونية الخاصة بإدارة القضايا، وخدمات المحامين، وخدمات كاتب العدل والتدقيق، وخدمات النيابة العامة.

وبلغ إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية الخاصة بإدارة القضايا نحو 9 خدمات، هي الخدمات الذكية للخبراء، خدمة مستحقاتي، مواعيد الجلسات، الرسوم الذكية، الخدمات الذكية للمحامين، الاستعلام عن القضايا، الخدمات الإلكترونية للجمهور، صحائف الدعاوى، الخدمات الإلكترونية للمحامين.

وشملت الخدمات الإلكترونية للمحامين على 3 خدمات، هي خدمة البحث عن محامٍ، خدمة إرفاق مذكرة بملف القضية، نظام حجز المواعيد الإلكتروني في مكتب المساعدات القانونية.

أما خدمات كاتب العدل والتوثيق، فقد خصصت الدائرة 5 خدمات إلكترونية، وهي بيان حالة الوكالة، الخدمات الإلكترونية لعقود الزواج، خدمات التوثيق، خدمات إشهار الإسلام، خدمات الكاتب العدل.

فيما شملت خدمات النيابة العامة على 8 خدمات، هي طلب فتح بلاغ، استعلام طلبات المراجعين، زيارة السجناء، الاستعلام عن طلب فتح بلاغ، خدمة استفسر، طلبات المراجعين للحصول على خدمات النيابة والاستعلام عن تلك الطلبات، التظلمات، الاستعلام عن حالة القضايا الجزائية.

وتأتي الخدمات الإلكترونية التي دشنتها دائرة القضاء بأبوظبي، في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة أبوظبي، لتصبح حكومة خدمات واقتصاد قائم على المعرفة، تماشياً مع خطة أبوظبي 2030.

بنية تحتية

هذا، وقد انتهت الدائرة من تطوير بنية تحتية تسمح للجهات الحكومية بالتواصل معها إلكترونياً لتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية، وإعداد كتيبات توضح كيفية عمل الخدمات الإلكترونية وتفعيلها، لتعريف المستخدمين بها.