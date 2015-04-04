سيف بن زايد يفتتح مسجد أحمد بن زايد في العين

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس، مسجد المغفور له، بإذن الله، الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان في منطقة زاخر بمدينة العين، بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعتبر مسجد الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان إحدى التحف المعمارية الجديدة، التي تزدان بها مدينة العين، على مساحة 3248 متراً مربعاً، وتمت المباشرة بتنفيذ أعماله في 11 مايو من العام 2013، ويشكل من الناحية المعمارية نموذجاً متميزاً للطراز المغربي والأندلسي.

مميزات

ويضم المسجد قبة ذات شكل هرمي مصنوع من مزيج من أفخم أنواع الخشب، خشب الأرز وخشب الأكاجو مع خشب السامبا، واستخدمت المواد نفسها بالقبة في الأسقف الخشبية، وبالنسبة إلى الأقواس الجدارية المخرسنة فهي عبارة عن أقواس مزدوجة مصنوعة من الجبس المقوى المزخرف، على الطراز الأندلسي المغربي.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسجد نحو ألف مصل. حضر افتتاح المسجد حمد بن سهيل الخييلي، والدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة الفوعة، والدكتور مطر محمد سيف النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين، ومسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة، وعدد من مديري الدوائر الحكومية في مدينة العين.