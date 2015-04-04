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مدرب الإسماعيلي يحكي لـ في الجول.. حين كنت خائفا من الأهلي بسبب ' عودة جوزيه '

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مدرب الإسماعيلي يحكي لـ في الجول.. حين كنت خائفا من الأهلي بسبب ' عودة جوزيه ' مدرب الإسماعيلي يحكي لـ في الجول.. حين كنت خائفا من الأهلي بسبب ' عودة جوزيه '

الإسماعيلي يستعد لمواجهة الأهلي في الجونة بمدرب خبير في اللعب أمام الفريق الأحمر.. ليس فقط وهو نجم في صفوف الزمالك، بل وهو مدير فني محنك في الدوري المصري.

طارق يحيى يحكي لـFilGoal.com عن ذكرياته مع مباراة اختارها كأصعب ما مر به كمدرب أمام الشياطين الحمر.

ويأتي الحوار مع مدرب الدراويش قبل مواجهة الأهلي للإسماعيلي في الجونة يوم الأربعاء المقبل.

عودة جوزيه

يقول يحيى: "مررت بالعديد والعديد من المواقف التي لا أنساها مع الأهلي، لكني أتذكر تحديدا مواجهة 2011".

وتابع "كنت وقتها أعمل مع للمقاصة، وسنواجه الأهلي في النصف الثاني من موسم الدوري المصري".

وقتها كان الأهلي يمر بتغيير في إطاره الفني.. عاد الساحر البرتغالي مانويل جوزيه ليعوض فارقا كبيرا من النقاط مع الزمالك حتى يصل إلى اللقب المحبب للنادي الأحمر.

ويسرد يحيى "كانت أول مباراة لجوزيه مع الأهلي في تلك الولاية.. ولهذا كنت قلقا".

وأوضح "شعرت بالخوف من المباراة لأني كنت واثقا من أن عودة جوزيه ستمنح الأهلي دفعة معنوية كبيرة للغاية".

وأكمل "جوزيه علاقته باللاعبين كانت كبيرة.. كنت تستطيع أن تشعر بمدى سعادة اللاعبين بعودته للأهلي، ما كان يمنحهم المزيد من القوة للفوز معه في أول لقاء".

في تلك المباراة تقدم محمد أبو تريكة للأهلي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

وأردف "كل هذا لم يمنعنا من العمل، بل منحنا مزيدا من التركيز.. والنتيجة أننا خرجنا بالتعادل 1-1، وسعدت بلاعبي فريقي".

وتعادل سامح العيدروسي لمصر للمقاصة في الدقيقة 31 مباشرة.

ماذا عن لقاء الدراويش والأهلي؟

يجيب يحيى "دوما الاستعداد لمواجهة الأهلي تكون مختلفة عن باقي المباريات، بدنيا وفنيا وخططيا".

وأوضح "المهم في البداية أن تحدد هدفك.. وهدف الإسماعيلي الآن هو الفوز".

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس في جدول الدوري المصري، في حين يأتي الأهلي ثالثا بـ39 نقطة.

جاريدو جيد

وصرح يحيى "جاريدو المدير الفني للأهلي جعل فريقه يتطور مع الوقت فعلا".

وأكمل "الفريق تطور من ناحية، ومن أخرى هو أصلا يمتلك خبرات مثل حسام غالي وحسام عاشور ووليد سليمان، ولديه أدوات جيدة مثل صلاح الدين سعيد".

وأضاف "يكفي أن الأهلي يمتلك بدلا من مفتاح اللعب الواحد أكثر من اسم، مثل وليد سليمان وتريزيجيه ومؤمن سليمان وباسم علي وحسين السيد".

ولو أتيحت الفرصة، من اللاعب الذي يتمنى طارق يحيى من الأهلي؟

يجيب مدرب الزمالك الأسبق "كل الفريق حقيقة!".

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