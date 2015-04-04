محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم وحفل الزفاف الجماعى باستاد المنصورة

كتب:عمرو الحوتى

شهد السيد الوزير حسام الدين امام محافظ الدقهلية الاحتفالية التى أقامتها جمعية الاورمان بيوم اليتيم وذلك بالصالة المغطاة باستاد المنصورة ويأتى ذلك بالتنسيق مع الشباب والرياضة والشئون الاجتماعية .

وقد بدأ الاحتفال بقيام السيد الوزير المحافظ بافتتاح المعرض الخيري لملابس الأطفال والذي ضم العديد من المعروضات لملابس الأطفال والألعاب وعقب افتتاح المعرض بدأ برنامج الحفل الرئيسي بتلاوة آيات من القرآن الكريم وبعدها قدمت العديد من الفقرات الفنية والغنائية والموسيقية بقيادة فرقة الموسيقي العربية بمديرية الشباب والرياضة بقيادة المايسترو/ هشام المملوك.

وقد ألقي محافظ الدقهلية كلمة في هذه المناسبة أكد خلالها علي ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تقديم المزيد من الرعاية والعناية بالأيتام لإشعارهم بروح الأسرة وأن المجتمع بأكمله يساندهم ويرعاهم. وأشار سيادته علي أن الاحتفال بيوم اليتيم يجب أن يكون طوال العام وليس يوماً واحداً وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية لهم ومساندتهم علي مواصلة الحياة وأن تكون الدقهلية نموذجاً يحتذي به في الاهتمام بالأيتام.

وقد كرم المحافظ خلال الحفل الأطفال الأيتام وقام سيادته بتوزيع ملابس لعدد (350) طفل من مختلف قرى ومراكز المحافظة و تكريم عدد ( 17) أمهات أرامل بمبلغ (250) جنيه لكل أم وهدايا عينية وعدد ( 100) طفل من المتفوقين علمياً ورياضياً وحفظة القرآن الكريم بالإضافة إلى أنه تم توزيع وجبات غذائية على الأطفال.

وأكد المحافظ أن اليتيم حقه عظيم على الجميع وأوصى به رسولنا الكريم خيراً في الحديث الشريف ( أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ) .

وفى سياق متصل شهد السيد الوزير المحافظ الزفاف الجماعي لعدد (9) من العرائس والعرسان الأيتام حيث شارك المحافظ مراسم عقد القرآن الذي أقامته جمعية الاورمان بالصالة المغطاة بإستاد المنصورة الرياضي وصافحهم المحافظ وهنأهم بعقد القرآن والزفاف السعيد وكذا شاركهم في تقطيع تورتة حفل الزواج وقام بتسليمهم مبالغ مالية بقيمة 5 آلاف جنيه لكل عريس وعروسة وهدايا عينية وأجهزة كهربائية مقدمة من الجمعية.