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محافظ الإسماعيلية:مصعدان كهربائيان بنفق الثلاثينى لحل مشكلة كوبرى المشاة

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محافظ الإسماعيلية:مصعدان كهربائيان بنفق الثلاثينى لحل مشكلة كوبرى المشاة محافظ الإسماعيلية:مصعدان كهربائيان بنفق الثلاثينى لحل مشكلة كوبرى المشاة
أعلن اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، أنه، حلا لمشكلة كوبرى المشاة أعلى نفق الثلاثينى، فقد وقع الاختيار على عمل مصعدين كهربائيين على جانبى الكوبرى تنفذهما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف جامعة قناة السويس بإعداد دراسة مستفيضة لهذا الموضوع، والتنفيذ سيكون عبارة عن طبلية كهربائية تحمل من 40 إلى 50 فردا فى المرة الواحدة، وترتفع إلى المستوى العلوى للسلم والنزول من الطبلية الأخرى، وستكون مخصصة لكبار السن وذوى الإعاقة أو من معه حمولات ثقيلة، ويريد الوصول إلى الجانب الآخر.

وأضاف المحافظ أنه بعد بالتحليل والدراسة وجد أن هذا هو الحل الأمثل للتغلب على هذه المشكلة التى تؤرق المواطن الإسماعلاوى، والأقل تكلفة من الحلول الأخرى.

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