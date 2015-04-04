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البابا تواضروس يجتمع فى الإسكندرية بمجلس الكهنة ويتفقد المبنى الإدارى

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اجتمع البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمجلس الكهنة بالإسكندرية، وناقش معهم بعض الأمور الرعوية التى تخص الخدمة بالإسكندرية.

كما بارك البابا تواضروس الثانى قاعة تم تجهيزها فى المقر البابوى الجديد بالصلاة، ثم تفقد المرحلة الأولى من أعمال تطوير المبنى الإدارى بالبطريركية، التى تم تجهيز جزء فيها مخصص لإقامة الآباء الأساقفة والرهبان والكهنة الضيوف، والجزء الآخر قاعات تعليمية مجهزة على أعلى مستوى لاستخدامها فى الكلية الإكليريكية والمعاهد التعليمية مثل معهد الكتاب المقدس والرعاية والألحان والتنمية البشرية والمشورة وغيرها.

اليوم السابع -4 -2015
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البابا تواضروس يجتمع بالكهنة

اليوم السابع -4 -2015
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البابا تواضروس يتفقد المقر البابوى

اليوم السابع -4 -2015
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البابا يتفقد تطوير المبنى الادارى

اليوم السابع -4 -2015
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البابا يبارك المبنى الادارى بالصلاة


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