ضبط عصابة لسرقة المساكن بالإسكندرية وبحوزتهم مضبوطات بقيمة 2 مليون جنيه‏

في إطار جهود المديرية لمكافحة الجريمة بشتي صورها وفي ضوء توجيهات اللواء محمد ‏الشرقاوي مساعد الوزير مدير أمن الاسكندرية بمكافحة جرائم السرقات والعمل علي الحد منها ‏منعا وكشفا وضبط مرتكبيها.

كان قد وردت معلومات لضباط قسمي مكافحة سرقات المساكن والمتاجر اكدتها التحريات تفيد الي ان كلا ‏من، إبراهيم محمد أحمد ابراهيم سن 30 عام عامل ومقيم دائرة قسم شرطة مينا البصل والسابق ‏اتهامه في عدد (8) قضايا سرقة وخيانة أمانة، وبخيتة محمدين محمد حسين سن 38 عام ربة منزل ومقيمة دائرة قسم شرطة ثان العامرية ‏.

كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا في مجال ارتكاب حوادث سرقات المساكن بدائرة شرق المدينة. ‏

عقب تقنين الاجراءات تم ضبطهم بأحد الاكمنة المعدة لذلك وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما عدد (26) حوادث سرقات بدوائر اول الرمل وسيدي جابر وباب ‏شرقي وثان المنتزة تضمنت مبالغ ماليه وكميات كبيرة من المشغولات الذهبية ( حوالي 4 كيلو ‏و200 جرام )وأجهزة كهربائية، وتم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين وقدرت قيمتها بحوالي( 2) مليون جنيها، وجاري العرض علي النيابة العامة.

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