ضبط عصابة لسرقة المساكن بالإسكندرية وبحوزتهم مضبوطات بقيمة 2 مليون جنيه‏

في إطار جهود المديرية لمكافحة الجريمة بشتي صورها وفي ضوء توجيهات اللواء محمد الشرقاوي مساعد الوزير مدير أمن الاسكندرية بمكافحة جرائم السرقات والعمل علي الحد منها منعا وكشفا وضبط مرتكبيها.
كان قد وردت معلومات لضباط قسمي مكافحة سرقات المساكن والمتاجر اكدتها التحريات تفيد الي ان كلا من، إبراهيم محمد أحمد ابراهيم سن 30 عام عامل ومقيم دائرة قسم شرطة مينا البصل والسابق اتهامه في عدد (8) قضايا سرقة وخيانة أمانة، وبخيتة محمدين محمد حسين سن 38 عام ربة منزل ومقيمة دائرة قسم شرطة ثان العامرية .
كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا في مجال ارتكاب حوادث سرقات المساكن بدائرة شرق المدينة.
عقب تقنين الاجراءات تم ضبطهم بأحد الاكمنة المعدة لذلك وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما عدد (26) حوادث سرقات بدوائر اول الرمل وسيدي جابر وباب شرقي وثان المنتزة تضمنت مبالغ ماليه وكميات كبيرة من المشغولات الذهبية ( حوالي 4 كيلو و200 جرام )وأجهزة كهربائية، وتم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين وقدرت قيمتها بحوالي( 2) مليون جنيها، وجاري العرض علي النيابة العامة." frameborder="0">